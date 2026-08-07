Pai encontra filho morto em sítio após vizinho ouvir tiros em Ibatiba

Um homem foi encontrado morto pelo próprio pai na manhã desta quinta-feira (6), em uma propriedade rural na localidade de Córrego Cafarnaum, zona rural de Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o pai da vítima retornou ao sítio para trabalhar acompanhado de um vizinho e encontrou o filho caído no chão, já sem sinais vitais. O nome e a idade da vítima não foram divulgados.





De acordo com a PM, na tarde de quarta-feira (5), o pai da vítima e um vizinho trabalharam juntos na colheita e no transporte de café. Por volta das 17h, eles deixaram a propriedade, enquanto o homem permaneceu no terreiro realizando um serviço de lanternagem em um veículo.





Ainda segundo a corporação, um morador das proximidades relatou ter ouvido, por volta das 6h20 desta quinta-feira, vários estampidos semelhantes a disparos de arma de fogo. Como a soltura de rojões é comum na região, ele não desconfiou que pudesse se tratar de um crime.





Por volta das 7h, o pai e o vizinho voltaram ao sítio para dar continuidade ao trabalho e encontraram a vítima morta. Eles acionaram o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), que enviou equipes ao local. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e aguarda informações sobre a investigação.