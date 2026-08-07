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Fim de semana do Dia de dos Pais tem festival de inverno, feijoada gigante e show de Yunk Vino no ES

Gastronomia, música, cultura e tradições movimentam diversas cidades capixabas entre sexta-feira (7) e domingo (9); confira
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 11:40

Fim de semana no ES tem festival de inverno, feijoada quilombola, festa do vinho e show de Yunk Vino
Fim de semana no ES tem festival de inverno, feijoada quilombola, festa do vinho e show de Yunk Vino Reprodução Instagram @yunkvino; Acervo/Associação Mulheres de Fibra

Quem ainda não decidiu a programação para o fim de semana terá opções de sobra no Espírito Santo. Entre sexta-feira (7) e domingo (9), o Estado recebe festivais gastronômicos, festas tradicionais, shows e eventos culturais espalhados pela Grande Vitória e pelo interior.


Na Serra, o Festival Capixaba de Inverno promete reunir música e gastronomia no Parque da Cidade. Em Conceição da Barra, a segunda edição do Festival Quilombola – A Maior Feijoada Quilombola do ES celebra a cultura afro-brasileira com uma feijoada de aproximadamente 450 quilos, além de apresentações culturais e musicais. 


Em Santa Teresa, a tradicional 27ª Festa do Vinho e da Uva leva ao público comidas típicas, danças italianas e o aguardado lançamento de um vinho comemorativo. A programação integra a agenda de eventos que movimenta o Estado neste fim de semana.


Na capital, o destaque é a 28ª edição do Sonora Brasil, no Centro Cultural Sesc Glória, com artistas de diferentes regiões do país em um espetáculo dedicado às culturas afro e indígenas. Já quem prefere música urbana poderá conferir a apresentação de Yunk Vino, que desembarca em Vitória com a turnê do álbum MR. TOUR.

Clique em "Ver agenda" e confira as principais programações de todo o Estado:

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