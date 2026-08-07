Fim de semana do Dia de dos Pais tem festival de inverno, feijoada gigante e show de Yunk Vino no ES

Quem ainda não decidiu a programação para o fim de semana terá opções de sobra no Espírito Santo. Entre sexta-feira (7) e domingo (9), o Estado recebe festivais gastronômicos, festas tradicionais, shows e eventos culturais espalhados pela Grande Vitória e pelo interior.





Na Serra, o Festival Capixaba de Inverno promete reunir música e gastronomia no Parque da Cidade. Em Conceição da Barra, a segunda edição do Festival Quilombola – A Maior Feijoada Quilombola do ES celebra a cultura afro-brasileira com uma feijoada de aproximadamente 450 quilos, além de apresentações culturais e musicais.





Em Santa Teresa, a tradicional 27ª Festa do Vinho e da Uva leva ao público comidas típicas, danças italianas e o aguardado lançamento de um vinho comemorativo. A programação integra a agenda de eventos que movimenta o Estado neste fim de semana.





Na capital, o destaque é a 28ª edição do Sonora Brasil, no Centro Cultural Sesc Glória, com artistas de diferentes regiões do país em um espetáculo dedicado às culturas afro e indígenas. Já quem prefere música urbana poderá conferir a apresentação de Yunk Vino, que desembarca em Vitória com a turnê do álbum MR. TOUR.