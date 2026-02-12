Homem é encontrado morto dentro de casa em São Mateus

Um homem de 47 anos foi encontrado morto dentro de casa, ao lado da cama, no bairro Residencial Parque Washington, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (12). A vítima foi identificada como Antônio Carlos Souza Ribeiro. Segundo a Polícia Militar (PM), um facão foi encontrado ao lado do corpo, e próximo ao portão da residência havia uma caixa de som e um par de chinelos.