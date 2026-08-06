Motociclista de 18 anos morre em acidente na BR-393, em Muqui

Um motociclista de 18 anos morreu após sofrer um acidente na tarde desta quinta-feira (6), no km 15,6 da BR 393, na região de Recreio, em Muqui, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motocicleta teria perdido o controle da direção, saído da pista e colidido contra um objeto fixo.





As circunstâncias do acidente serão investigadas. O motociclista chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância durante o atendimento.





A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Cachoeiro de Itapemirim.