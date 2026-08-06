5 filmes baseados em histórias reais que todo fã de cinema deveria assistir

“Estrelas Além do Tempo”, dirigido por Theodore Melfi, resgata uma história real e inspiradora que permaneceu esquecida por décadas. A trama se passa em 1961, em plena Guerra Fria, quando Estados Unidos e União Soviética disputavam a supremacia na corrida espacial, ao mesmo tempo em que a sociedade norte-americana enfrentava uma profunda cisão racial entre brancos e negros. Esse cenário se refletia também na NASA, em que um grupo de funcionárias negras era obrigado a trabalhar à parte. É lá que estão Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monáe), grandes amigas que, além de provar sua competência diariamente, precisam enfrentar o preconceito para ascender na hierarquia da agência.