Inscrições para a seleção de guarda-vidas da Prefeitura de Vitória terminam na quarta-feira (7)

As inscrições para o processo seletivo simplificado de guarda-vidas da Prefeitura de Vitória terminam nesta quarta-feira, 7 de outubro. A oferta é de 25 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 2.010,89 para uma carga horária de 200 horas mensais, em regime de escala.





Para participar, o candidato deve ter o ensino fundamental completo e curso de formação de guarda-vidas (CFGV) ou revalidação do curso (ARGV).





Os interessados podem se inscrever até as 23h59 no portal de seleções da prefeitura.