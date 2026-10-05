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25 vagas

Inscrições para a seleção de guarda-vidas da Prefeitura de Vitória terminam na quarta-feira (7)

Remuneração é de R$ 2.010,89, para 20 horas mensais, em regime de escala

Publicado em 05 de Outubro de 2026 às 13:14

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 out 2026 às 13:14
Guarda-vidas vão reforçar a segurança nas praias Fernando Madeira

As inscrições para o processo seletivo simplificado de guarda-vidas da Prefeitura de Vitória terminam nesta quarta-feira, 7 de outubro. A oferta é de 25 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 2.010,89 para uma carga horária de 200 horas mensais, em regime de escala.


Para participar, o candidato deve ter o ensino fundamental completo e curso de formação de guarda-vidas (CFGV) ou revalidação do curso (ARGV).


Os interessados podem se inscrever até as 23h59 no portal de seleções da prefeitura

O processo seletivo contará com três etapas: inscrição online; teste de aptidão física (TAF); comprovação de informações declaradas para admissão.


A validade da seleção será de 12 meses a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período. 

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