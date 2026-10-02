Procon do ES tem banca definida para novo edital de concurso público

O concurso público do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo (Procon ES) será organizado pelo Instituto Avalia. A confirmação da banca organizadora foi publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).





A validade do contrato entre o órgão e a banca vai até 2 de outubro de 2027. Com a definição, o edital pode sair a qualquer momento.





A previsão é de que o certame ofereça 20 vagas para o cargo de agente de defesa do consumidor, com remuneração inicial de R$ 7.547,78.