Creci-ES abre concurso público com salário de até R$ 8 mil

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci-ES) vai abrir concurso público com 870 vagas, entre imediatas e formação de cadastro de reserva. Esse é o primeiro certame realizado pela autarquia em 52 anos de existência.





As oportunidades são para funções das áreas administrativa, de Tecnologia da Informação, fiscalização, contabilidade, recursos humanos e serviços jurídicos. Os salários iniciais variam de R$ 2.341,23 a R$ 8.250,00.





Os novos contratados receberão ainda vale-refeição de R$ 800,00, planos de saúde e odontológico, e vale-transporte.