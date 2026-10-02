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Níveis médio e superior

Creci-ES abre concurso público com salário de até R$ 8 mil

Oportunidades são para cargos nas áreas administrativas, tecnologia da informação, fiscalização e especialidades técnicas; inscrições vão até 10 de novembro

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 13:46

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 out 2026 às 13:46
Sede do Creci-ES em Vitória
Sede do Creci-ES em Vitória Divulgação / Creci

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci-ES) vai abrir concurso público com 870 vagas, entre imediatas e formação de cadastro de reserva. Esse é o primeiro certame realizado pela autarquia em 52 anos de existência.


As oportunidades são para funções das áreas administrativa, de Tecnologia da Informação, fiscalização, contabilidade, recursos humanos e serviços jurídicos. Os salários iniciais variam de R$ 2.341,23 a R$ 8.250,00.


Os novos contratados receberão ainda vale-refeição de R$ 800,00, planos de saúde e odontológico, e vale-transporte.

Quem tem nível médio pode se inscrever para as funções de assistente administrativo, assistente especializado e assistente de TI.


O concurso conta ainda com chances para cargos de nível superior, distribuídas pelas seguintes carreiras: agente fiscal, analista de TI e especialista nas áreas administrativa, contas a pagar, recursos humanos, serviços contábeis e serviços jurídicos.


As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 5 de outubro até as 23 horas do dia 10 de novembro de 2026, no site do Instituto Quadrix, empresa responsável pela organização do concurso. 

A taxa é de R$ 66 para os cargos de nível médio e R$ 68 para os de nível superior.

Os candidatos membros de família de baixa renda inscritos no CadÚnico e os doadores de medula óssea podem pedir isenção do valor das 10 horas do dia 5 de outubro às 18 horas do dia 6 do mesmo mês.


As provas objetivas serão aplicadas no dia 17 de janeiro de 2027, nas cidades de Vitória, Guarapari e Colatina.

O presidente do Creci-ES, Manoel Dias, ressalta que o concurso representa um marco para a autarquia, pois é a primeira seleção pública em 52 anos de existência.


“A iniciativa é fundamental para ampliar a capacidade de atendimento e fiscalização e preparar o Conselho para os desafios de um mercado imobiliário cada vez mais relevante para a economia e o desenvolvimento do Espírito Santo. Estamos investindo na estrutura da instituição para oferecer um serviço cada vez mais eficiente à sociedade e aos profissionais do setor”, afirma.


Os candidatos aprovados e convocados serão contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ficando submetidos a um contrato de experiência de até 90 dias. 


Eles serão lotados em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória. O prazo de validade do concurso público será de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

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