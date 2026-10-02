Creci-ES abre concurso público com salário de até R$ 8 mil

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci-ES) vai abrir concurso público com 870 vagas, entre imediatas e formação de cadastro de reserva. Esse é o primeiro certame realizado pela autarquia em 52 anos de existência.
As oportunidades são para funções das áreas administrativa, de Tecnologia da Informação, fiscalização, contabilidade, recursos humanos e serviços jurídicos. Os salários iniciais variam de R$ 2.341,23 a R$ 8.250,00.
Os novos contratados receberão ainda vale-refeição de R$ 800,00, planos de saúde e odontológico, e vale-transporte.
Quem tem nível médio pode se inscrever para as funções de assistente administrativo, assistente especializado e assistente de TI.
O concurso conta ainda com chances para cargos de nível superior, distribuídas pelas seguintes carreiras: agente fiscal, analista de TI e especialista nas áreas administrativa, contas a pagar, recursos humanos, serviços contábeis e serviços jurídicos.
As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 5 de outubro até as 23 horas do dia 10 de novembro de 2026, no site do Instituto Quadrix, empresa responsável pela organização do concurso.
A taxa é de R$ 66 para os cargos de nível médio e R$ 68 para os de nível superior.
Os candidatos membros de família de baixa renda inscritos no CadÚnico e os doadores de medula óssea podem pedir isenção do valor das 10 horas do dia 5 de outubro às 18 horas do dia 6 do mesmo mês.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 17 de janeiro de 2027, nas cidades de Vitória, Guarapari e Colatina.
O presidente do Creci-ES, Manoel Dias, ressalta que o concurso representa um marco para a autarquia, pois é a primeira seleção pública em 52 anos de existência.
“A iniciativa é fundamental para ampliar a capacidade de atendimento e fiscalização e preparar o Conselho para os desafios de um mercado imobiliário cada vez mais relevante para a economia e o desenvolvimento do Espírito Santo. Estamos investindo na estrutura da instituição para oferecer um serviço cada vez mais eficiente à sociedade e aos profissionais do setor”, afirma.
Os candidatos aprovados e convocados serão contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ficando submetidos a um contrato de experiência de até 90 dias.
Eles serão lotados em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória. O prazo de validade do concurso público será de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.
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