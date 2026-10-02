Feirão no ES abre mais de 2.800 vagas de emprego temporário

O megafeirão Exagerado já começou a contratar profissionais para atuar no evento que acontecerá de 13 a 18 de outubro, no Pavilhão de Carapina, na Serra. São mais de 2.800 vagas de emprego temporário para o atendimento aos clientes que visitarão o local.
Os postos são voltados para a atuação em diferentes áreas da operação, como vendas, atendimento, logística e produção cultural, movimentando colaboradores de diversos perfis durante a montagem e a realização do outlet.
Além da oportunidade imediata de trabalho e renda, a experiência em eventos pode funcionar como porta de entrada para o mercado de trabalho no varejo, especialmente neste período em que o comércio começa a reforçar suas equipes para a Black Friday, o Natal e a temporada de verão.
Ao todo, o evento contará com a participação de 300 lojistas, além de praça gastronômica, entretenimento e programação para toda a família.
Os interessados nas vagas podem participar do processo seletivo por meio do grupo oficial de WhatsApp do evento.
- Exagerado
- Data: 13 a 18 de outubro. Entretanto o primeiro dia abre as portas apenas para convidados.
- Local: Pavilhão de Carapina – Serra/ES
- Vagas temporárias: 2.800
- Áreas: vendas, atendimento, logística e produção cultural
- Inscrições: pelo grupo oficial de WhatsApp
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