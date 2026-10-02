Feirão no ES abre mais de 2.800 vagas de emprego temporário

O megafeirão Exagerado já começou a contratar profissionais para atuar no evento que acontecerá de 13 a 18 de outubro, no Pavilhão de Carapina, na Serra. São mais de 2.800 vagas de emprego temporário para o atendimento aos clientes que visitarão o local.





Os postos são voltados para a atuação em diferentes áreas da operação, como vendas, atendimento, logística e produção cultural, movimentando colaboradores de diversos perfis durante a montagem e a realização do outlet.