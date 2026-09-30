ES melhora na geração de empregos, mas saldo fica negativo pelo 3º mês seguido

O Espírito Santo registrou saldo negativo de 287 empregos com carteira assinada em agosto, segundo dados do Novo Caged, divulgados terça-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Apesar de permanecer no vermelho pelo terceiro mês consecutivo, o resultado representa uma melhora em relação a julho, quando o Estado fechou 2.605 postos de trabalho.





Em agosto, foram registradas 49.238 admissões e 49.525 desligamentos no Estado. Em junho, o saldo também havia sido negativo, com o encerramento de 2.259 vagas formais.





A redução das perdas em agosto foi de aproximadamente 89% na comparação com julho. O resultado, no entanto, ainda coloca o Espírito Santo entre as três unidades da Federação que tiveram mais desligamentos do que contratações no mês, ao lado de Rio Grande do Sul e Rondônia.





O desempenho negativo foi influenciado, principalmente, pela agropecuária, que fechou 1.497 postos de trabalho. O resultado está relacionado ao encerramento de atividades sazonais da safra do café, conforme explicação do Ministério do Trabalho e Emprego.