AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Novo Caged

ES melhora na geração de empregos, mas saldo fica negativo pelo 3º mês seguido

Estado fechou 287 vagas em agosto, número inferior às perdas registradas em junho e julho; fim da safra do café continua pressionando o resultado da agropecuária

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 09:33

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

30 set 2026 às 09:33
ES melhora na geração de empregos, mas saldo fica negativo pelo 3º mês seguido. Marcelo Casal | Agência Brasil

O Espírito Santo registrou saldo negativo de 287 empregos com carteira assinada em agosto, segundo dados do Novo Caged, divulgados terça-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Apesar de permanecer no vermelho pelo terceiro mês consecutivo, o resultado representa uma melhora em relação a julho, quando o Estado fechou 2.605 postos de trabalho.


Em agosto, foram registradas 49.238 admissões e 49.525 desligamentos no Estado. Em junho, o saldo também havia sido negativo, com o encerramento de 2.259 vagas formais.


A redução das perdas em agosto foi de aproximadamente 89% na comparação com julho. O resultado, no entanto, ainda coloca o Espírito Santo entre as três unidades da Federação que tiveram mais desligamentos do que contratações no mês, ao lado de Rio Grande do Sul e Rondônia.


O desempenho negativo foi influenciado, principalmente, pela agropecuária, que fechou 1.497 postos de trabalho. O resultado está relacionado ao encerramento de atividades sazonais da safra do café, conforme explicação do Ministério do Trabalho e Emprego.

Agropecuária concentra perdas de empregos

A agropecuária foi o setor que mais fechou vagas formais no Espírito Santo em agosto. Foram 1.497 postos a menos, resultado que superou as perdas registradas pela indústria geral, responsável pelo fechamento de 376 empregos.


Na indústria, o resultado foi influenciado, principalmente, pelas atividades de transformação, que encerraram 444 vagas. Já as indústrias extrativas tiveram saldo positivo de 46 postos.


Na direção oposta, três dos cinco grandes grupos econômicos apresentaram saldo positivo no Estado. O comércio abriu 612 vagas, seguido pela construção civil, com 488, e pelos serviços, com 486 postos.


O resultado dos serviços foi influenciado por transporte, armazenagem e correio, que criaram 491 empregos formais. A administração pública, educação, saúde humana e serviços sociais também tiveram saldo positivo, com 290 vagas.


Dentro desse grupamento, a educação abriu 295 postos e a saúde humana e serviços sociais, 29. Já o segmento de alojamento e alimentação fechou 82 vagas.

Veja Também 

Imagem de destaque

Novo Caged: ES fecha mais de 2.200 vagas pelo 2º mês seguido

Imagem de destaque

Novo Caged: agro puxa a baixa e ES perde mais de 2 mil vagas em junho

Cariacica lidera geração de empregos entre municípios

Entre os municípios capixabas, Cariacica registrou o maior saldo positivo de empregos formais em agosto, com 636 vagas criadas. Foram 3.830 admissões e 3.194 desligamentos.


Viana aparece na sequência, com saldo de 270 postos, seguida por Nova Venécia, com 151, e Alfredo Chaves, com 108. Vitória também teve resultado positivo, com 99 vagas.


Na outra ponta, Vila Velha apresentou o maior saldo negativo entre os municípios do Estado, com o fechamento de 861 postos de trabalho. O município contabilizou 6.086 admissões e 6.947 desligamentos.


Serra e Aracruz também tiveram mais demissões do que contratações, com saldos negativos de 211 e 212 vagas, respectivamente.

ES x Brasil

Apesar dos três meses consecutivos de saldo negativo, o Espírito Santo mantém resultado positivo no acumulado do ano. Entre janeiro e agosto, o Estado registrou a criação líquida de 21.403 empregos formais, com crescimento de 2,34% no estoque de vínculos.


Nos últimos 12 meses, entre setembro de 2025 e agosto de 2026, o saldo é de 15.763 postos de trabalho, com variação positiva de 1,71%.

Na contramão do resultado capixaba, o mercado de trabalho formal brasileiro registrou saldo positivo de 165.827 empregos em agosto. O número representa crescimento de 7,2% em relação ao mesmo mês de 2025, quando foram criadas 154.683 vagas.


O resultado nacional foi consequência de 2.294.563 admissões e 2.128.736 desligamentos. Todos os cinco grandes setores econômicos apresentaram saldo positivo, com destaque para serviços, que abriu 110.346 postos.


Na sequência aparecem construção, com 20.848 vagas; indústria, com 16.613; comércio, com 16.565; e agropecuária, com 1.452 empregos formais.


No acumulado de janeiro a agosto, o Brasil registrou 1.134.033 novos postos de trabalho, uma redução de 25,2% em relação ao mesmo período de 2025, quando o saldo havia sido de 1.516.881 vagas.


O estoque de empregos formais no país chegou a 48,2 milhões de vínculos em agosto.

Leia mais sobre Economia

ES melhora na geração de empregos, mas saldo fica negativo pelo 3º mês seguido

ES Gás investirá R$ 7 milhões para conectar planta de biometano em Vila Velha

Justiça cobra explicações sobre operações de R$ 110 milhões entre Apex e Rhino

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia ES Economia Trabalho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cachoeiro de Itapemirim-ES / Vista noturna do Rio Itapemirim
Homem é preso por importunação sexual em Cachoeiro
Imagem de destaque
Vila Velha realiza mutirão de exames de ultrassonografia
Caminhão atinge poste e interdita rua em Vargem Alta
Caminhão atinge dois postes e igreja e interdita rua em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados