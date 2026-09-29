Justiça cobra explicações sobre operações de R$ 110 milhões entre Apex e Rhino

A Justiça do Espírito Santo cobra esclarecimentos do Grupo Apex sobre operações financeiras que somam R$ 110,88 milhões envolvendo a ABM Partnership Investimentos e Participações Ltda., integrante do conglomerado, e a Rhino Securitizadora.





Em manifestação no processo de recuperação judicial, a administradora Laspro Consultores apontou insuficiência nas informações apresentadas pela empresa e recomendou a apresentação de documentos contábeis, contratuais e financeiros para esclarecer a origem e a composição das obrigações.





Os questionamentos envolvem uma nota promissória de R$ 50 milhões, vinculada à nona emissão de debêntures da Rhino, e outras 13 operações classificadas como antecipações de recebíveis, que totalizam R$ 60,88 milhões e aparecem no mapa de passivos de empresas do Grupo Apex.





A manifestação da Laspro ocorreu após investidores questionarem as explicações apresentadas pela ABM Partnership. Segundo o advogado Lucas Júdice, que representa credores e investidores, a documentação é necessária para verificar os valores efetivamente recebidos, os pagamentos realizados e a relação entre as operações.





Um dos pontos levantados é a possibilidade de sobreposição entre as obrigações, que precisa ser esclarecida a partir dos contratos e registros contábeis. A administradora judicial recomendou que o grupo apresente um quadro comparativo para identificar se há ou não duplicidade nos valores registrados.





Procurada pela reportagem, a Apex Patners S/A informou que todas as operações financeiras da qual o grupo faz parte serão oportunamente esclarecidas, com a devida transparência que se espera de uma recuperação judicial, nos autos do processo.





A empresa ainda reforça que a atual gestão da Apex está empenhada em prestar todas as informações necessárias dentro dos prazos estabelecidos, mesmo diante do cenário de complexidade e desorganização administrativa identificados no processo de apuração interna.





Já a Rhino Securitizadora foi indagada sobre os apontamentos da administradora judicial, mas não respondeu até a publicação desta matéria.