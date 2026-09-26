Caso Apex: Cinelli apresenta notificação sobre recuperação extrajudicial

O ex-presidente da Apex Fernando Cinelli apresentou uma nova notificação ao Comitê Executivo da companhia. Afastado do cargo, o fundador do grupo alega "irregularidade" no pedido de recuperação extrajudicial. Argumenta que a solicitação por esse procedimento só poderia ter sido aprovada na presença de pelo menos 75% dos acionistas.





Em nota enviada na tarde deste sábado (26), Cinelli afirma que detém mais de 30% do capital da ABM Partnership, controladora final da Apex Partners. Disse não ter participado de deliberação nem ter tido acesso a documentos que comprovem a aprovação da medida pelos órgãos societários competentes