Ex-presidente contesta pedido de recuperação judicial feito pela Apex

O ex-presidente da Apex Partners, Fernando Cinelli, questiona na Justiça o pedido de recuperação judicial apresentado pelo grupo e pede que o processo não avance da forma como foi protocolado. Em manifestação apresentada na noite de terça-feira (15), ele afirma que há problemas na autorização societária para o pedido, na documentação apresentada e na definição das empresas que devem fazer parte da recuperação.





Cinelli foi afastado da presidência e da administração de empresas do grupo no dia 5 de agosto. Na nova manifestação, ele afirma que não é contrário a medidas destinadas à preservação das atividades das empresas, mas contesta a forma como a recuperação judicial foi estruturada e apresentada à Justiça.





O pedido foi apresentado em petição que tramita na Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória. Cinelli pede que a Justiça não defira o processamento da recuperação até que sejam analisadas questões relacionadas à autorização das empresas, à legitimidade do pedido, aos documentos apresentados e ao conjunto de empresas incluídas no processo.





A Apex foi procurada, mas não enviou posicionamento até a publicação desta reportagem.