Empresa não formaliza proposta de compra da Apex, que tem novo Conselho

A Apex
Partners realizou nesta segunda-feira (7) uma Assembleia Geral
Extraordinária em meio à crise enfrentada pela companhia desde agosto, quando
vieram a público informações sobre um passivo bilionário do grupo. Na ocasião, o então
presidente Fernando
Cinelli foi afastado do cargo, e tiveram início disputas judiciais e
investigações relacionadas ao caso.
Entre os assuntos previstos para discussão estava uma proposta de reestruturação e recuperação de ativos atribuída à Clarus Investimentos, de São Paulo. O tema, no entanto, foi retirado da pauta. Segundo a Apex, a empresa ainda não formalizou a proposta de compra.
Em comunicado enviado nesta segunda-feira (7), a Apex afirmou que seguem em andamento conversas com assessorias especializadas e agentes do mercado para avaliar alternativas estratégicas para o grupo.
A assembleia também aprovou mudanças na estrutura de
governança da empresa. Os acionistas formalizaram a destituição de Fernando
Cinelli do Conselho de Administração, medida que já vinha sendo adotada pela
companhia desde 5 de agosto.
Com a decisão, o Conselho de Administração passa a ser
formado por Tiago Pessotti, sócio-fundador da Apex Partners; Marcelo Murad,
presidente interino da companhia; e Simone Chieppe.
Os acionistas ainda aprovaram um orçamento extraordinário destinado às despesas relacionadas às medidas adotadas pela empresa durante o processo de reorganização. A reportagem questionou a Apex sobre o valor da verba, mas a companhia informou que o montante não será divulgado, por ainda se tratar de estimativa.
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