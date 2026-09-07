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Assembleia Geral Extraordinária

Empresa não formaliza proposta de compra da Apex, que tem novo Conselho

A Apex afirmou que seguem em andamento conversas com assessorias especializadas e agentes do mercado para avaliar alternativas estratégicas para o grupo

Publicado em 07 de Setembro de 2026 às 14:03

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

07 set 2026 às 14:03
Sede da Apex Empresarial
Sede da Apex Ricardo Medeiros

A Apex Partners realizou nesta segunda-feira (7) uma Assembleia Geral Extraordinária em meio à crise enfrentada pela companhia desde agosto, quando vieram a público informações sobre um passivo bilionário do grupo. Na ocasião, o então presidente Fernando Cinelli foi afastado do cargo, e tiveram início disputas judiciais e investigações relacionadas ao caso.


Entre os assuntos previstos para discussão estava uma proposta de reestruturação e recuperação de ativos atribuída à Clarus Investimentos, de São Paulo. O tema, no entanto, foi retirado da pauta. Segundo a Apex, a empresa ainda não formalizou a proposta de compra.


Em comunicado enviado nesta segunda-feira (7), a Apex afirmou que seguem em andamento conversas com assessorias especializadas e agentes do mercado para avaliar alternativas estratégicas para o grupo.

Novo conselho

A assembleia também aprovou mudanças na estrutura de governança da empresa. Os acionistas formalizaram a destituição de Fernando Cinelli do Conselho de Administração, medida que já vinha sendo adotada pela companhia desde 5 de agosto.


Com a decisão, o Conselho de Administração passa a ser formado por Tiago Pessotti, sócio-fundador da Apex Partners; Marcelo Murad, presidente interino da companhia; e Simone Chieppe.


Os acionistas ainda aprovaram um orçamento extraordinário destinado às despesas relacionadas às medidas adotadas pela empresa durante o processo de reorganização. A reportagem questionou a Apex sobre o valor da verba, mas a companhia informou que o montante não será divulgado, por ainda se tratar de estimativa.

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