Empresa não formaliza proposta de compra da Apex, que tem novo Conselho

A Apex Partners realizou nesta segunda-feira (7) uma Assembleia Geral Extraordinária em meio à crise enfrentada pela companhia desde agosto, quando vieram a público informações sobre um passivo bilionário do grupo. Na ocasião, o então presidente Fernando Cinelli foi afastado do cargo, e tiveram início disputas judiciais e investigações relacionadas ao caso.





Entre os assuntos previstos para discussão estava uma proposta de reestruturação e recuperação de ativos atribuída à Clarus Investimentos, de São Paulo. O tema, no entanto, foi retirado da pauta. Segundo a Apex, a empresa ainda não formalizou a proposta de compra.





Em comunicado enviado nesta segunda-feira (7), a Apex afirmou que seguem em andamento conversas com assessorias especializadas e agentes do mercado para avaliar alternativas estratégicas para o grupo.