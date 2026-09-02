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Abdo Filho

Apex recebe proposta de investidor de SP e sócios vão analisar

Plataforma capixaba de investimentos. que enfrenta grave crise, convocou seus acionistas para uma assembleia, marcada para o dia 7 de setembro

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 16:25

Públicado em 

02 set 2026 às 16:25
Abdo Filho

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Sede da Apex Partners na Praia do Suá, Vitória.
Sede da Apex Partners, na Praia do Suá, Vitória. Carlos Alberto Silva

A Apex Partners, plataforma capixaba de investimentos que enfrenta grave crise, convocou seus acionistas para uma assembleia, marcada para o dia 7 de setembro (isso mesmo, no meio do feriado), na sede da empresa, em Vitória. São nove itens na pauta, entre eles está a avaliação de uma proposta de reestruturação e recuperação de ativos apresentada pela Clarus Investimentos, de São Paulo. A Apex foi procurada por outros interessados, mas apenas a proposta da Clarus irá para a análise dos acionistas.

Fundada em setembro de 2025, a casa tem Alexandre Paulo da Silva, Angelo Cristofaro Júnior e Tiago Reis de Atahyde Matta entre os seus sócios. Não há detalhes sobre a proposta que a Clarus irá levar, se trata-se de uma eventual compra, mas a ideia é que saia uma possível solução para a crise em que a Apex se meteu. A Clarus, em seu site, apresenta-se como uma especialista na reorganização e reestruturação de empresas com problemas.


O acionistas ainda irão deliberar sobre recomposição do conselho de administração da empresa, da diretoria executiva, sobre a ação judicial que protege o patrimônio da empresa em vigor desde 7 de agosto e até sobre uma captação de recursos para fazer frente aos gastos da crise, como a contratação da prometida auditoria independente.   

Há quase um mês, no dia 5 de agosto, Fernando Cinelli, sócio e idealizador da Apex, foi afastado da presidência da empresa acusado de "inconsistências financeiras, gestão temerária e má-fé" pelos seus colegas de sociedade. Em ação apresentada à Justiça para proteger o seu patrimônio enquanto entende o tamanho do problema em que se meteu, a Apex revelou um endividamento de quase R$ 1 bilhão.

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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