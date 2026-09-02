Colegas de PM que matou casal de mulheres em Cariacica viram réus

Sete policiais militares se tornaram réus por supostas irregularidades na atuação durante a ocorrência que terminou com as mortes de Francisca Chaguiana Dias Viana e Daniele Toneto Rocha, no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, em 8 de abril. A decisão apresentada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) foi recebida pela Justiça Militar em 27 de agosto de 2026.





Os réus são Hildebrando da Silva Santos, Edson Luiz da Silva Verona, Felipe Gonçalves Vieira, Lucas Nogueira Oliveira, Valfril do Carmo Carreiro, Hilário Antônio Nunes Loureiro Júnior e Eduardo Ferro Coradini.





Segundo o MPES, todos respondem pelo crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução, que ocorre quando o militar, no exercício da função, deixa de cumprir normas que regem sua atuação e, com isso, causa prejuízo à Administração Militar. Hilário e Eduardo também respondem por abandono de posto.





A responsabilidade pelos homicídios é apurada separadamente, segundo o Ministério Público. O processo contra os sete militares seguirá com a citação dos acusados e a apresentação das respectivas defesas.





Segundo a Corregedoria da PM, os sete permanecem afastados das atividades operacionais desde 16 de julho e foram realocados para funções administrativas.





A Corregedoria informou ainda que os fatos envolvendo policiais militares e inseridos na esfera de atribuição da corporação são devidamente apurados, observados os procedimentos legais, os direitos das partes envolvidas e a lisura das apurações.