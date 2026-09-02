Lavanda ajuda a relaxar? Conheça 7 benefícios da planta para a saúde

O aroma da lavanda é amplamente reconhecido por sua capacidade de acalmar e é especialmente eficaz para aliviar o estresse e a ansiedade. Ao ser inalado, o óleo essencial de lavanda influencia o sistema límbico, a região do cérebro que controla as emoções, estimulando a liberação de neurotransmissores como a serotonina. Essa liberação promove uma sensação de bem-estar e relaxamento, além de ajudar a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio responsável pelo estresse, contribuindo para um estado mental mais sereno e equilibrado.