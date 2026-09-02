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Lavanda ajuda a relaxar? Conheça 7 benefícios da planta para a saúde

Quando utilizada de maneira adequada, ela pode contribuir para uma noite de sono mais tranquila e ajudar a aliviar desconfortos relacionados ao estresse e à ansiedade leve

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 18:14

Portal Edicase

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Publicado em 

02 set 2026 às 18:14
A lavanda é conhecida por ajudar a acalmar e relaxar o corpo (Imagem: foto_molka | Shutterstock)
A lavanda é conhecida por ajudar a acalmar e relaxar o corpo Crédito: Imagem: foto_molka | Shutterstock

A lavanda é uma planta perene pertencente ao gênero Lavandula , conhecida por seu aroma delicado e suas flores de cor roxa vibrante. Originária da região mediterrânea, ela se destaca por suas folhas estreitas e flores em espigas, amplamente utilizadas em aromaterapia e produtos de beleza devido às suas propriedades calmantes e relaxantes.

A seguir, veja alguns benefícios da planta para a saúde! 

1. Ajuda na digestão

A lavanda pode ser uma aliada na melhora da digestão , aliviando desconfortos como inchaço, gases e indigestão. Seus compostos naturais possuem propriedades carminativas, que ajudam a reduzir a formação de gases no trato digestivo, e antiespasmódicas, que podem relaxar os músculos do estômago e intestinos, facilitando a digestão. 

2. Fortalece o sistema imunológico

O óleo essencial de lavanda é rico em antioxidantes que ajudam a neutralizar os radicais livres, moléculas instáveis capazes de danificar as células e enfraquecer a resposta imunológica. Além disso, as propriedades antimicrobianas da lavanda auxiliam no combate a patógenos, fornecendo uma proteção adicional contra bactérias e vírus e reforçando a defesa natural do corpo.

O estudo “Phytochemical Profile and Antioxidant Activity of Lavandula angustifolia and Lavandula x intermedia Cultivars Extracted with Different Methods” , publicado na revista Antioxidants, analisou diferentes variedades de lavanda e identificou compostos fenólicos, como o ácido rosmarínico e o ácido cafeico. Nos testes realizados em laboratório, os extratos da planta demonstraram capacidade antioxidante.

3. Contribui para a saúde da pele

As propriedades antimicrobianas da lavanda contribuem para o combate a bactérias capazes de causar infecções e inflamações na pele , enquanto suas qualidades anti-inflamatórias ajudam a reduzir a vermelhidão e o inchaço. Além disso, tem um efeito calmante, aliviando a coceira e a irritação e promovendo um ambiente propício à cicatrização.

4. Promove a saúde mental

O aroma da lavanda é amplamente reconhecido por sua capacidade de acalmar e é especialmente eficaz para aliviar o estresse e a ansiedade. Ao ser inalado, o óleo essencial de lavanda influencia o sistema límbico, a região do cérebro que controla as emoções, estimulando a liberação de neurotransmissores como a serotonina. Essa liberação promove uma sensação de bem-estar e relaxamento, além de ajudar a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio responsável pelo estresse, contribuindo para um estado mental mais sereno e equilibrado.

O uso do óleo de lavanda pode ajudar a aliviar dores musculares (Imagem: pilipphoto | Shutterstock)
O uso do óleo de lavanda pode ajudar a aliviar dores musculares Crédito: Imagem: pilipphoto | Shutterstock

5. Alivia dores musculares

O uso de óleo de lavanda em massagens pode proporcionar alívio para dores musculares e articulares, além de ajudar a relaxar músculos tensos. Suas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas ajudam a reduzir a dor e a inflamação nas áreas afetadas. Além disso, suas qualidades relaxantes contribuem para a diminuição da tensão muscular, promovendo um alívio mais eficaz e uma sensação geral de conforto.

6. Alivia dores de cabeça

A lavanda é conhecida por suas propriedades relaxantes e analgésicas, que podem contribuir para o alívio de dores de cabeça e enxaquecas. Seu aroma é bastante utilizado na aromaterapia por favorecer o relaxamento e ajudar a reduzir a tensão e o estresse, fatores que podem estar associados ao surgimento ou à piora da dor.

7. Promove a saúde capilar

Suas propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias ajudam a manter o couro cabeludo saudável, prevenindo infecções e inflamações que podem levar à queda de cabelo. Além disso, a lavanda contribui para o controle da oleosidade, equilibrando a produção de óleo no couro cabeludo e prevenindo tanto a oleosidade excessiva quanto a secura.

Utilizando a lavanda com segurança

Embora a lavanda seja geralmente segura , ela pode causar reações alérgicas ou irritações em algumas pessoas. O uso durante a gravidez e a amamentação deve ter orientação médica. A ingestão de lavanda e o uso do óleo essencial também devem ser feitos com cuidado e sob orientação profissional, pois doses elevadas causam desconforto. Além disso, a lavanda pode interagir com certos medicamentos.

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