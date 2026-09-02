Rede Gazeta fecha parceria com WSL para nova etapa do circuito surfe

Após o sucesso da edição de 2025, que reuniu mais de 30 mil pessoas para a estreia do calendário WSL, o Espírito Santo será novamente a sede de mais uma etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe.



De 4 a 6 de setembro, a praia d’Ulé, em Guarapari, receberá a competição com alguns dos principais nomes e talentos da nova geração do surfe sul-americano. O evento é gratuito e conta com uma programação recheada para o público presente, com ativações, experiências e ações voltadas à conexão entre fãs, atletas e o universo do surfe.





A confirmação do retorno ao estado acontece menos de um ano após a primeira edição, na anterior, o circuito que teve como campeão do título masculino Jadson André e Laura Raupp na disputa feminina. Além de movimentar diversos setores econômicos da cidade e impulsionar o setor de turismo.





O evento também mantém iniciativas de sustentabilidade por meio do programa WSL One Ocean e do WSL Novas Ondas, projeto que propõe atividades educativas e experiências dentro do mar.





O Circuito Banco do Brasil de Surfe é uma das principais plataformas de desenvolvimento do surfe profissional da América do Sul. Ao longo do percurso, o circuito viajou por diferentes estados do Brasil, criando novas oportunidades para atletas que buscam espaço no cenário profissional.





Pelo segundo ano consecutivo, a Rede Gazeta é parceira oficial de mídia da WSL no Espírito Santo. A parceria amplia a presença dos veículos da Rede na cobertura da competição, com participação de A Gazeta e das rádios — entre elas, a Litoral, com flashes ao vivo durante o evento —, além de gerar oportunidades comerciais e proporcionar maior acesso aos atletas e às atividades da competição.