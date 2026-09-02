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Surfe

Rede Gazeta fecha parceria com WSL para nova etapa do circuito surfe

Parceria reforça cobertura da etapa do circuito em Guarapari, de 4 a 6 de setembro.

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 19:15

Rubi Conde

Rubi Conde

Publicado em 

02 set 2026 às 19:15
Pelo segundo ano consecutivo, Rede Gazeta é parceira oficial de mídia da WSL no Espírito Santo.
Pelo segundo ano consecutivo, Rede Gazeta é parceira oficial de mídia da WSL no Espírito Santo. Divulgação

Após o sucesso da edição de 2025, que reuniu mais de 30 mil pessoas para a estreia do calendário WSL, o Espírito Santo será novamente a sede de mais uma etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe.

De 4 a 6 de setembro, a praia d’Ulé, em Guarapari, receberá a competição com alguns dos principais nomes e talentos da nova geração do surfe sul-americano. O evento é gratuito e conta com uma programação recheada para o público presente, com ativações, experiências e ações voltadas à conexão entre fãs, atletas e o universo do surfe. 


A confirmação do retorno ao estado acontece menos de um ano após a primeira edição, na anterior, o circuito que teve como campeão do título masculino Jadson André e Laura Raupp na disputa feminina. Além de movimentar diversos setores econômicos da cidade e impulsionar o setor de turismo. 


O evento também mantém iniciativas de sustentabilidade por meio do programa WSL One Ocean e do WSL Novas Ondas, projeto que propõe atividades educativas e experiências dentro do mar. 


O Circuito Banco do Brasil de Surfe é uma das principais plataformas de desenvolvimento do surfe profissional da América do Sul. Ao longo do percurso, o circuito viajou por diferentes estados do Brasil, criando novas oportunidades para atletas que buscam espaço no cenário profissional. 


Pelo segundo ano consecutivo, a Rede Gazeta é parceira oficial de mídia da WSL no Espírito Santo. A parceria amplia a presença dos veículos da Rede na cobertura da competição, com participação de A Gazeta e das rádios — entre elas, a Litoral, com flashes ao vivo durante o evento —, além de gerar oportunidades comerciais e proporcionar maior acesso aos atletas e às atividades da competição.

É uma parceria muito importante para a Rede, porque associa nossas marcas a uma competição do nível da WSL e aproxima ainda mais os nossos veículos da audiência. São ganhos de marca, conteúdo, audiência e receita, ao mesmo tempo em que contribuímos para fortalecer o Espírito Santo como palco de grandes competições de surfe.

Bruno Araujo, gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta

Sobre a WSL

A World Surf League é a casa do surf competitivo no planeta, coroando campeões mundiais desde 1976 e apresentando os melhores surfistas do mundo. Ela supervisiona o cenário competitivo global do surf e estabelece o padrão para o desempenho de alta performance no ambiente mais dinâmico de todos os esportes.


Com um firme compromisso com os seus valores, a WSL prioriza a proteção do oceano, a igualdade de gêneros e a rica herança do esporte, ao mesmo tempo que destaca a progressão e a inovação.

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