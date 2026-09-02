Quer um jantar leve e rico em proteínas? Veja 3 receitas de sopas saudáveis

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o alho e o frango e refogue, mexendo de vez em quando, até a carne mudar de cor e começar a dourar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione a batata, a cenoura e o caldo de frango. Cozinhe até os legumes começarem a ficar macios. Acrescente o pimentão e a vagem. Cozinhe por mais 10 minutos e desligue o fogo. Finalize com endro e sirva em seguida.