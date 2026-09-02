A Gazeta lança ferramenta para comparar propostas dos candidatos ao governo do ES e à presidência

Cinco nomes disputam a preferência do eleitor capixaba na corrida ao Palácio Anchieta nas eleições do próximo dia 4 de outubro. Outros 13 candidatos estão na corrida à Presidência. E você conhece os planos de cada um deles para o governo? Sabe a diferença entre as promessas para áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura?
Para ajudar o eleitor a decidir seu voto e conhecer mais a fundo as intenções dos candidatos, A Gazeta relança nesta sexta-feira (28) a ferramenta Compare e Vote, que permite comparar os diferentes projetos.
A iniciativa, que estreou nas últimas eleições municipais, em 2024, retorna neste ano com as propostas dos nomes que disputam o comando do Palácio Anchieta e do Palácio do Planalto. Todas as informações da ferramenta foram retiradas dos planos de governo enviados pelos próprios candidatos à Justiça Eleitoral.
Para facilitar a compreensão e o acesso às ideias contidas nesses documentos, a equipe do Núcleo de Eleições de A Gazeta debruçou-se sobre os programas de governo dos 18 candidatos e organizou todo o conteúdo em 12 áreas temáticas.
Ao entrar na plataforma, basta selecionar o cargo (governador ou presidente), escolher dois candidatos para comparar suas propostas e, por fim, selecionar a área de interesse.
São elas: assistência Social, cultura e esporte, economia, educação, emprego e habitação, gestão e inovação, infraestrutura, meio ambiente, saúde, segurança, transporte e mobilidade e turismo.
"Em tempos de excesso de informação, o papel do jornalismo profissional durante as campanhas eleitoriais é fornecer ferramentas para que o eleitor escolha seu candidato de maneira embasada. O Compare e Vote nasce dessa premissa: transformar centenas de páginas, muitas vezes áridas e inacessíveis para parte da população, em um recurso prático e didático", explica a editora de Política e coodenadora do Núcleo de Eleições de A Gazeta, Gisele Arantes. "Ao cruzar lado a lado as propostas em 12 áreas estratégicas, colocamos o foco onde ele deve estar: no debate programático e no futuro das políticas públicas."
Acesse abaixo a ferramenta:
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