A Gazeta lança ferramenta para comparar propostas dos candidatos ao governo do ES e à presidência

A iniciativa, que estreou nas últimas eleições municipais, em 2024, retorna neste ano com as propostas dos nomes que disputam o comando do Palácio Anchieta e do Palácio do Planalto. Todas as informações da ferramenta foram retiradas dos planos de governo enviados pelos próprios candidatos à Justiça Eleitoral.





Para facilitar a compreensão e o acesso às ideias contidas nesses documentos, a equipe do Núcleo de Eleições de A Gazeta debruçou-se sobre os programas de governo dos 18 candidatos e organizou todo o conteúdo em 12 áreas temáticas.





Ao entrar na plataforma, basta selecionar o cargo (governador ou presidente), escolher dois candidatos para comparar suas propostas e, por fim, selecionar a área de interesse.





São elas: assistência Social, cultura e esporte, economia, educação, emprego e habitação, gestão e inovação, infraestrutura, meio ambiente, saúde, segurança, transporte e mobilidade e turismo.