Você sabe como são eleitos presidente, governador, senador e deputados?

O governador e o presidente da República são funções do Executivo. Ambos são eleitos pelo sistema majoritário, isto é, vence o candidato que tiver a maioria dos votos. Mas, no Brasil, essa escolha pode ser feita em duas etapas. Para que a eleição termine logo no primeiro turno, é preciso que uma das chapas da disputa tenha mais de 50% dos votos válidos — resultado em que não são contabilizados os brancos e nulos.





Mas, se o candidato não obtiver a maioria dos votos, os dois concorrentes mais bem votados nessa fase vão disputar a preferência do eleitorado no segundo turno. Pode-se dizer que é uma nova eleição porque os votos do primeiro turno não são considerados e os eleitores precisam voltar às urnas para fazer a sua escolha. É eleito aquele que tiver a maioria dos votos válidos.





No Legislativo, entre os cargos em disputa está o de senador. Neste ano, serão duas vagas por Estado. O sistema utilizado para eleger um candidato também é majoritário. Como nos casos de presidente e governador, o candidato precisa conquistar a maioria dos votos.





No entanto, a eleição de senador tem apenas um turno e ganha aquele que tiver o maior número de votos no Estado em que concorre, independentemente do tamanho da sua população. Como neste ano há duas vagas em disputa para o Senado, serão eleitos os dois primeiros colocados na disputa.