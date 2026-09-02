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Eleições 2026

Você sabe como são eleitos presidente, governador, senador e deputados?

No país, funcionam os sistemas de votação majoritário e proporcional, cujas regras definem os candidatos vencedores em uma disputa eleitoral

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 17:38

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

02 set 2026 às 17:38
Nas Eleições 2026, o eleitor vai precisar escolher candidatos para cinco cargos: presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Mas, antes de apertar a tecla na urna eletrônica, em outubro deste ano, você sabe como funciona o processo para a eleição de cada um deles? 
Eleições 2026:votação
No país, funcionam dois sistemas de votação: majoritário e proporcional Magnific

O governador e o presidente da República são funções do Executivo. Ambos são eleitos pelo sistema majoritário, isto é, vence o candidato que tiver a maioria dos votos. Mas, no Brasil, essa escolha pode ser feita em duas etapas. Para que a eleição termine logo no primeiro turno, é preciso que uma das chapas da disputa tenha mais de 50% dos votos válidos — resultado em que não são contabilizados os brancos e nulos.


Mas, se o candidato não obtiver a maioria dos votos, os dois concorrentes mais bem votados nessa fase vão disputar a preferência do eleitorado no segundo turno. Pode-se dizer que é uma nova eleição porque os votos do primeiro turno não são considerados e os eleitores precisam voltar às urnas para fazer a sua escolha. É eleito aquele que tiver a maioria dos votos válidos. 


No Legislativo, entre os cargos em disputa está o de senador. Neste ano, serão duas vagas por Estado. O sistema utilizado para eleger um candidato também é majoritário. Como nos casos de presidente e governador, o candidato precisa conquistar a maioria dos votos.


No entanto, a eleição de senador tem apenas um turno e ganha aquele que tiver o maior número de votos no Estado em que concorre, independentemente do tamanho da sua população. Como neste ano há duas vagas em disputa para o Senado, serão eleitos os dois primeiros colocados na disputa.

Eleição proporcional

Para os cargos de deputado estadual e federal, a eleição é um pouco diferente e pode parecer mais complexa para alguns. Nem sempre será eleito o mais votado entre todos porque, nesse caso, não se trata do sistema majoritário, mas sim do proporcional. E o que isso significa?


Por esse modelo, aos partidos e às federações é destinada uma quantidade de vagas proporcional às votações que alcançarem. Ou seja, é um sistema que considera os votos conquistados por cada partido ou federação e, assim, o candidato não depende só dele mesmo, mas da legenda a que está filiado.


Isso significa dizer que os votos dos eleitores não vão apenas para os candidatos, mas também para os partidos ou as federações. Então, a eleição de um deputado está atrelada aos votos obtidos por seu grupo partidário. É o número de votos de cada grupo que define quantas cadeiras caberão a cada um, na Assembleia Legislativa (deputado estadual) e na Câmara Federal (deputado federal). A partir dessa definição, as cadeiras obtidas pelo grupo são ocupadas por seus candidatos mais votados.


Então, pode acontecer de um candidato que hipoteticamente recebeu 100 votos ocupar uma cadeira no Legislativo, considerando que toda a votação de seu partido ou federação resultou em quatro vagas, ao passo que outro candidato, com 200 votos, não se elege porque seu grupo partidário não obteve nenhuma cadeira na soma de todos os concorrentes.

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