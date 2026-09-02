Acesso a famoso píer de Marataízes é fechado para obras

O acesso de pedestres ao píer da Praça Central, um dos pontos turísticos de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, está limitado desde terça-feira (1º). Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, a medida foi adotada por causa de obras de modernização e readequação do sistema de iluminação pública.
Como a iluminação do local está temporariamente desligada, a prefeitura recomenda que moradores e turistas evitem circular ou permanecer no píer durante o período das obras. O serviço inclui a substituição dos postes metálicos atuais, que apresentam corrosão e deterioração provocadas pela exposição à maresia, por postes de fibra de vidro, que mais resistentes às condições da orla.
Segundo a prefeitura, as obras devem ser concluídas antes do próximo verão.