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Sul capixaba

Acesso a famoso píer de Marataízes é fechado para obras

Publicado em

02 set 2026 às 17:42
Píer da Praia Central de Marataízes Prefeitura de Marataízes

O acesso de pedestres ao píer da Praça Central, um dos pontos turísticos de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, está limitado desde terça-feira (1º). Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, a medida foi adotada por causa de obras de modernização e readequação do sistema de iluminação pública.


Como a iluminação do local está temporariamente desligada, a prefeitura recomenda que moradores e turistas evitem circular ou permanecer no píer durante o período das obras. O serviço inclui a substituição dos postes metálicos atuais, que apresentam corrosão e deterioração provocadas pela exposição à maresia, por postes de fibra de vidro, que mais resistentes às condições da orla.


Segundo a prefeitura, as obras devem ser concluídas antes do próximo verão.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Carreta com eucalipto tomba e afeta trânsito na BR 101, em Pedro Canário

Publicado em 03/09/2026 às 14:07
Acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (3), na altura do km 9 da rodovia
Carreta tombou no km 9 da BR 101, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo Crédito: Jivanildo Ramos

Uma carreta que transportava toras de eucalipto tombou na altura do km 9 da BR 101, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (3). O acidente aconteceu por volta das 2h12. O motorista não ficou ferido, mas o tombamento afetou o trânsito no trecho.


Segundo a Ecovias Capixaba, equipes da concessionária foram acionadas e realizaram o destombamento da carreta. Durante o atendimento à ocorrência, o tráfego funcionou no sistema Pare e Siga.


A operação foi encerrada às 12h46, quando o trânsito voltou a fluir normalmente no local. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para saber as circunstâncias do acidente e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Flagrante

Homem é preso após furtar fones e agredir funcionária em Colatina; vídeo

Publicado em 03/09/2026 às 11:18

Um homem de 33 anos foi preso após furtar produtos e agredir uma funcionária de uma loja de utilidades no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na quarta-feira (2). Segundo a Polícia Militar, o suspeito pegou cinco fones de ouvido, avaliados em cerca de R$ 200, e fugiu após puxar os cabelos, apertar os braços e empurrar a funcionária que tentou impedi-lo.


A ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. Conforme a PM, depois que o homem entrou na loja e pegou os produtos, a funcionária percebeu a movimentação e tentou abordá-lo.


De acordo com o relato da vítima aos policiais, o suspeito reagiu de forma agressiva e a agrediu fisicamente. Pessoas que passavam pelo local também tentaram intervir para impedir a ação, mas o homem conseguiu fugir.


Com auxílio das imagens das câmeras de segurança, os policiais identificaram o suspeito e fizeram buscas para localizá-lo. Ele foi encontrado em uma casa abandonada no bairro Perpétuo Socorro e levado para a delegacia. Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por roubo majorado e encaminhado ao sistema prisional.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Clima

Sol, chuva e frio: veja como fica o tempo no ES no feriadão de 7 de Setembro

Publicado em 03/09/2026 às 09:18

O feriado de 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil, celebrado na próxima segunda-feira, vai prolongar o fim de semana para muitas pessoas. Quem pretende aproveitar os dias de folga no Espírito Santo deve ficar atento à previsão do tempo, já que uma frente fria deve mudar as condições climáticas no Estado a partir de domingo (6).


Segundo a empresa de meteorologia Climatempoo Espírito Santo terá sol e calor no sábado (5), mas o avanço da frente fria na Região Sudeste deve provocar chuva, aumento da nebulosidade e queda nas temperaturas nos dias seguintes.


No sábado, a previsão é de muitas horas de sol e tarde quente em boa parte do Estado. Já no domingo (6), a frente fria avança pelo Rio de Janeiro e chega ao Espírito Santo. Com isso, são esperadas pancadas de chuva à tarde e durante a noite, que podem ser de intensidade moderada a forte


Na segunda-feira (7), feriado da Independência do Brasil, o tempo deve ficar mais fechado em todo o Estado. A previsão indica muita nebulosidade e chuva frequente ao longo do dia. A entrada de uma massa de ar frio de origem polar, combinada à nebulosidade e à ocorrência de chuva, deve provocar queda nas temperaturas no Espírito Santo.


Na terça-feira (8) também é feriado em Vitóriaem razão do Dia de Nossa Senhora da Vitória e do aniversário da Capital. Para a data, a previsão indica sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
KM 325

BR 101, em Fundão, terá trecho totalmente interditado na quinta-feira (3)

Publicado em 02/09/2026 às 21:59

A BR 101 Norte será totalmente interditada no km 325, em Fundão, a partir das 14h, nesta quinta-feira (3). Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela via, a interrupção ocorre nos dois sentidos para fragmentação controlada de rochas.


A atividade integra as etapas técnicas das obras de duplicação no subtrecho D, entre Serra e Fundão. Conforme a empresa, o processo deve durar cerca de uma hora e meia. Caso necessário, poderá ser adotado o sistema de Pare e Siga até a completa normalização do tráfego. 


Em caso de chuva ou condições meteorológicas adversas, a operação poderá ser cancelada e reprogramada, com nova comunicação aos usuários.  A Ecovias Capixaba orienta os motoristas a programarem seus deslocamentos e redobrarem a atenção ao trafegar pela região, respeitando a sinalização implantada e as orientações das equipes operacionais.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Acidente

Panela de pressão explode e deixa adolescente ferida em Jaguaré

Publicado em 02/09/2026 às 20:09
Panela de pressão explode e deixa adolescente ferida em Jaguaré
Panela de pressão explode e deixa adolescente ferida em Jaguaré Divulgação | Notaer

A explosão de uma panela de pressão deixou uma adolescente de 13 anos com queimaduras em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, nesta quarta-feira (2). Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), a jovem precisou ser transferida de helicóptero para o Hospital Estadual Infantil, em Vitória.


A adolescente sofreu queimaduras no rosto e no pescoço e recebeu os primeiros atendimentos ainda em Jaguaré. Devido à necessidade de tratamento especializado para as lesões na face, foi solicitada a transferência para a Capital.


A jovem foi transportada pela equipe do Notaer até o Pronto-Socorro Dra. Milena Gottardi, do Hospital Estadual Infantil, em Vitória.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Mobilidade

Bike Vitória será gratuito na terça-feira (8); veja como usar

Publicado em 02/09/2026 às 15:44
Estação da Praça da Ciência/Curva da Jurema do Bike Vitória
Estação Vitória 360° (Praça da Ciência – Curva da Jurema) do Bike Vitória Serttel/Divulgação

Na próxima terça-feira (8), ciclistas poderão utilizar gratuitamente as bicicletas compartilhadas do sistema Bike Vitória. A iniciativa faz parte da programação do aniversário de 475 anos da Capital e contempla todas as 35 estações da cidade. 


As regras de utilização serão as mesmas dos dias convencionais: cada viagem poderá durar até 75 minutos; após esse período, será necessário esperar 10 minutos para fazer uma nova retirada.


Para utilizar o serviço, é preciso baixar o aplicativo Bike Vitória, disponível na Play Store e na App Store, fazer o cadastro e retirar a bicicleta em uma das estações.

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Usa bicicleta elétrica? Vila Velha abre curso gratuito de condução segura

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Segurança

Usa bicicleta elétrica? Vila Velha abre curso gratuito de condução segura

Publicado em 02/09/2026 às 15:09
Os participantes vão receber orientações sobre sobre o controle do veículo Fernando Madeira

Para quem deseja conduzir uma bicicleta elétrica com segurança, Vila Velha abriu, na última terça-feira (1º), as inscrições para o Curso de Mobilidade Segura. O treinamento trará orientações práticas sobre controle do veículo, tais como frenagem, aceleração correta e percepção de riscos no trânsito.


As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até a próxima terça-feira, dia 8 de setembro, por meio do formulário de inscrição online (clique aqui). Ao todo, são oferecidas 30 vagas, preenchidas por ordem de inscrição. As aulas começam no dia 19 de setembro, a partir das 8h, na altura da cabine de acesso à Estrada da Madalena, em Coqueiral de Itaparica.


A Prefeitura de Vila Velha informou que, caso o limite de vagas seja atingido, os interessados poderão entrar em um cadastro de reserva para futuras turmas, conforme o cronograma da corporação.

Quem pode participar 

O curso é destinado a moradores de Vila Velha com idade mínima de 15 anos. Adolescentes entre 15 e 17 anos deverão participar obrigatoriamente acompanhados de um responsável legal, que precisará assinar o Termo de Responsabilidade e Autorização para Participação.


Cada participante deverá levar a própria bicicleta elétrica. Também serão obrigatórios o uso de calçado fechado, vestuário adequado e capacete próprio para ciclistas, em bom estado de conservação. A organização recomenda ainda luvas, joelheiras, cotoveleiras e equipamentos de sinalização refletiva.


No credenciamento, será necessário apresentar documento oficial de identificação e a nota fiscal da bicicleta elétrica, que poderá estar em formato físico ou digital.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Trânsito

Show de Henrique & Juliano terá ruas interditadas em Cariacica

Publicado em 02/09/2026 às 15:07
Estádio Kleber Andrade
Interdições ocorrem em avenidas e ruas no entorno do Estádio Kleber Andrade | Cláudio Postay | PMC

Os motoristas que passarem pelas vias no entorno do Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, devem ficar atentos às interdições que serão realizadas neste sábado (5), a partir das 13h. A medida foi adotada para organizar o trânsito e garantir a segurança do público que vai ao show da dupla sertaneja Henrique & Juliano.


Segundo a Inspetoria de Trânsito de Cariacica, serão interditadas:

  • Avenida Kleber Andrade 
  • Avenida Mário Gurgel
  • Rua Rio Branco
  • Rua Gervásio Dalcol
  • Rua Santa Catarina
  • Rua Waldemar Siepiersky


As interdições seguem até as 4h de domingo (6). Agentes de trânsito e da Guarda Municipal estarão na região para orientar os motoristas e dar suporte à operação.

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Estefany Benachio

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Estefany Benachio
Estradas

Falha nos freios causa acidente e deixa 2 feridos na Serra do Limoeiro, em Itarana

Publicado em 02/09/2026 às 12:28
Acidente aconteceu na tarde de terça-feira (1°)
Motorista perdeu o controle do veículo durante a descida e bateu em outro caminhão antes de atingir um barranco. Fotos enviadas por Leitores de AG

Uma falha no sistema de freios de um caminhão provocou um acidente durante a descida da Serra do Limoeiro, em Itarana, na Região Centro Serrana do Espírito Santo, na terça-feira (1º). De acordo com a Polícia Militar, o caminhoneiro perdeu o controle do veículo, saiu da pista, bateu em outro veículo e, em seguida, colidiu contra um barranco.


Segundo a PM, o caminhão era ocupado pelo motorista e um ajudante. Os dois foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e Corpo de Bombeiros Voluntários e encaminhados a um hospital da região.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Tráfico de drogas

PRF apreende mais de 7 kg de cocaína em carro na BR 101, em Atílio Vivácqua

Publicado em 02/09/2026 às 09:46
PRF apreende 7 kg de cocaína dentro de carro na BR 101 em Atílio Vivácqua
PRF apreendeu 7 kg de pasta base de cocaína dentro de um Chevrolet Onix Plus na BR 101, em Atílio Vivácqua Divulgação | PRF

Mais de 7 kg de pasta base de cocaína foram apreendidos durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (1º). Segundo a corporação, a droga estava escondida no assoalho de um Chevrolet Onix Plus.


Os policiais decidiram fazer uma busca no veículo após perceberem um forte odor e identificarem contradições no relato do motorista sobre o itinerário. Durante a abordagem, o condutor confessou que havia buscado a droga em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e que faria a entrega em Vila Velha, na Grande Vitória.


De acordo com a PRF, o homem afirmou que receberia R$ 3 mil pelo transporte da droga. A pasta base de cocaína é uma das matérias-primas utilizadas na produção de cocaína e de outros derivados da droga. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim.


A reportagem procurou a Polícia Civil para saber quais providências foram adotadas em relação à ocorrência, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.

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Ana Muniz

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