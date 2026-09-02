Usa bicicleta elétrica? Vila Velha abre curso gratuito de condução segura

Para quem deseja conduzir uma bicicleta elétrica com segurança, Vila Velha abriu, na última terça-feira (1º), as inscrições para o Curso de Mobilidade Segura. O treinamento trará orientações práticas sobre controle do veículo, tais como frenagem, aceleração correta e percepção de riscos no trânsito.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até a próxima terça-feira, dia 8 de setembro, por meio do formulário de inscrição online (clique aqui). Ao todo, são oferecidas 30 vagas, preenchidas por ordem de inscrição. As aulas começam no dia 19 de setembro, a partir das 8h, na altura da cabine de acesso à Estrada da Madalena, em Coqueiral de Itaparica.
A Prefeitura de Vila Velha informou que, caso o limite de vagas seja atingido, os interessados poderão entrar em um cadastro de reserva para futuras turmas, conforme o cronograma da corporação.
O curso é destinado a moradores de Vila Velha com idade mínima de 15 anos. Adolescentes entre 15 e 17 anos deverão participar obrigatoriamente acompanhados de um responsável legal, que precisará assinar o Termo de Responsabilidade e Autorização para Participação.
Cada participante deverá levar a própria bicicleta elétrica. Também serão obrigatórios o uso de calçado fechado, vestuário adequado e capacete próprio para ciclistas, em bom estado de conservação. A organização recomenda ainda luvas, joelheiras, cotoveleiras e equipamentos de sinalização refletiva.
No credenciamento, será necessário apresentar documento oficial de identificação e a nota fiscal da bicicleta elétrica, que poderá estar em formato físico ou digital.