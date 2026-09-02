Vila Velha terá elevado entre Av. Carlos Lindenberg e Porto de Capuaba

O Ministério dos Transportes quer construir um elevado entre a Avenida Carlos Lindenberg e o Porto de Capuaba, em Vila Velha. O projeto, considerado uma extensão da BR 447, está em fase final. A obra está prevista para ser licitada em 2027, com 2,5 quilômetros de extensão e R$ 350 milhões de investimento. Será uma parceria entre os governos federal e estadual.
Estamos estudando essa extensão da
BR 447, que seria uma via expressa portuária. O projeto está em estudo final
George Santoro, ministro dos Transportes
A construção, segundo o ministro, será de uma via totalmente elevada. “O projeto prevê que, embaixo do elevado, haverá espaços de lazer para a população”, disse Santoro.
Mais detalhes sobre a obra só poderão ser divulgados após a finalização do projeto, o que deve acontecer nos próximos meses. “No ano que vem, vamos licitar a obra."
Essa obra, por sinal, chegou a ser considerada como uma das contrapartidas no leilão da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), realizado em 2022, mas ficou de fora desse escopo.
A BR 447 deve ganhar, até o final deste ano, mais alguns quilômetros de extensão. O trecho em obras, que ligam a BR 262 e a BR 101 até a Rodovia Leste-Oeste, tem previsão de entrega para o próximo mês de dezembro. A União aguarda a desapropriação de sete famílias, que já foram comunicadas judicialmente para sair de suas residências.
Segundo o ministro, essas rodovias menores, que conectam rodovias e portos — como o caso da BR 447 —, são de interesse do governo federal. “Cada vez mais, teremos rodovias com essa pegada. A BR 447 tem, ao todo, uns 12 kms. Mas ela é estratégica”, afirma Santoro.
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