Vila Velha terá elevado entre Av. Carlos Lindenberg e Porto de Capuaba

A construção, segundo o ministro, será de uma via totalmente elevada. “O projeto prevê que, embaixo do elevado, haverá espaços de lazer para a população”, disse Santoro.





Mais detalhes sobre a obra só poderão ser divulgados após a finalização do projeto, o que deve acontecer nos próximos meses. “No ano que vem, vamos licitar a obra."



Essa obra, por sinal, chegou a ser considerada como uma das contrapartidas no leilão da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), realizado em 2022, mas ficou de fora desse escopo.