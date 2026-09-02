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BR 447

Vila Velha terá elevado entre Av. Carlos Lindenberg e Porto de Capuaba

Obra é uma parceria entre os governos federal e estadual, com investimento previsto de R$ 350 milhões para 2,5 quilômetros de extensão.

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 17:08

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

02 set 2026 às 17:08

O Ministério dos Transportes quer construir um elevado entre a Avenida Carlos Lindenberg e o Porto de Capuaba, em Vila Velha. O projeto, considerado uma extensão da BR 447, está em fase final. A obra está prevista para ser licitada em 2027, com 2,5 quilômetros de extensão e R$ 350 milhões de investimento. Será uma parceria entre os governos federal e estadual.

Estamos estudando essa extensão da
BR 447, que seria uma via expressa portuária. O projeto está em estudo final

 George Santoro, ministro dos Transportes

A construção, segundo o ministro, será de uma via totalmente elevada. “O projeto prevê que, embaixo do elevado, haverá espaços de lazer para a população”, disse Santoro.


Mais detalhes sobre a obra só poderão ser divulgados após a finalização do projeto, o que deve acontecer nos próximos meses. “No ano que vem, vamos licitar a obra."

Essa obra, por sinal, chegou a ser considerada como uma das contrapartidas no leilão da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), realizado em 2022, mas ficou de fora desse escopo.

Vista aérea mostra área do Porto de Capuaba, em Vila Velha  Crédito: Codesa/Divulgação
Conexão com Leste-Oeste

A BR 447 deve ganhar, até o final deste ano, mais alguns quilômetros de extensão. O trecho em obras, que ligam a BR 262 e a BR 101 até a Rodovia Leste-Oeste, tem previsão de entrega para o próximo mês de dezembro. A União aguarda a desapropriação de sete famílias, que já foram comunicadas judicialmente para sair de suas residências.


Segundo o ministro, essas rodovias menores, que conectam rodovias e portos — como o caso da BR 447 —, são de interesse do governo federal. “Cada vez mais, teremos rodovias com essa pegada. A BR 447 tem, ao todo, uns 12 kms. Mas ela é estratégica”, afirma Santoro.

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