Guarda de Vila Velha vai abrir curso gratuito sobre uso seguro de bikes elétricas

A Guarda Municipal de Vila Velha vai abrir, no dia 1º de setembro, as inscrições para um curso gratuito voltado à condução segura de bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos. A primeira turma será realizada no sábado, 19 de setembro, a partir das 8h, em Itaparica.
Serão oferecidas 30 vagas preenchidas por ordem de inscrição. O cadastro poderá ser feito até o dia 8 de setembro, de forma online, por meio de um formulário eletrônico que será divulgado nos canais oficiais da Guarda Municipal de Vila Velha no primeiro dia de inscrições.
Após o preenchimento das vagas, os interessados poderão entrar em um cadastro de reserva para participar das próximas turmas, conforme o cronograma da Guarda Municipal.
O curso é destinado a moradores de Vila Velha com idade mínima de 15 anos. Adolescentes entre 15 e 17 anos deverão participar acompanhados do responsável legal, que precisará assinar um Termo de Responsabilidade e Autorização para Participação.
Cada aluno deverá levar o próprio veículo. Também será obrigatório o uso de calçado fechado, roupas adequadas e capacete próprio para ciclista em bom estado de conservação. A organização recomenda ainda a utilização de luvas, joelheiras, cotoveleiras e itens de sinalização refletiva.
No credenciamento, os participantes deverão apresentar um documento oficial de identificação e a nota fiscal do veículo, em formato físico ou digital. Antes das atividades, os instrutores farão uma inspeção visual preventiva dos equipamentos, avaliando itens como pneus, freios, guidão e acelerador. Segundo a Guarda Municipal, a verificação terá caráter exclusivamente pedagógico.
A atividade prática terá duração aproximada de duas horas e será realizada na altura da cabine de acesso à Estrada da Madalena, em Itaparica. Durante o treinamento, os participantes receberão orientações sobre controle do veículo, frenagem, aceleração correta, curvas, percepção de riscos no ambiente urbano, travessia de cruzamentos e condução em diferentes tipos de piso.
“Queremos proporcionar aos participantes uma experiência educativa e prática, mostrando como pequenas atitudes podem contribuir para uma condução muito mais segura. Saber frear corretamente, reduzir a velocidade, observar o ambiente e antecipar situações de risco são comportamentos fundamentais. A proposta é que cada aluno saia do curso mais preparado e consciente de sua responsabilidade no trânsito”, destacou a subinspetora de Educação para o Trânsito da Guarda Municipal, Clarisse Senatore.
Para a comandante da Guarda Municipal de Vila Velha, Landa Marques, a educação é uma importante ferramenta de prevenção. “A mobilidade urbana está em constante transformação, e o crescimento da utilização das bicicletas elétricas e dos equipamentos autopropelidos exige cada vez mais conhecimento e responsabilidade. Nosso objetivo é orientar os cidadãos para que utilizem esses equipamentos de forma segura, respeitando as regras e preservando vidas. A prevenção começa com a informação”, destacou.
Inscrições: de 1º a 8 de setembro, por meio de formulário eletrônico que será disponibilizado a partir do dia 1º.
Data do curso: 19 de setembro, sábado
Horário: 8h
Local: altura da cabine de acesso à Estrada da Madalena, em Itaparica
Vagas: 30 para a primeira turma