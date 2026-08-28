Guarda de Vila Velha vai abrir curso gratuito sobre uso seguro de bikes elétricas

A Guarda Municipal de Vila Velha vai abrir, no dia 1º de setembro, as inscrições para um curso gratuito voltado à condução segura de bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos. A primeira turma será realizada no sábado, 19 de setembro, a partir das 8h, em Itaparica.





Serão oferecidas 30 vagas preenchidas por ordem de inscrição. O cadastro poderá ser feito até o dia 8 de setembro, de forma online, por meio de um formulário eletrônico que será divulgado nos canais oficiais da Guarda Municipal de Vila Velha no primeiro dia de inscrições.





Após o preenchimento das vagas, os interessados poderão entrar em um cadastro de reserva para participar das próximas turmas, conforme o cronograma da Guarda Municipal.