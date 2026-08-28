UTI do Hospital Sílvio Avidos atinge 100% de ocupação em Colatina

O Hospital Sílvio Avidos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, está com todos os 29 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ocupados. Com a lotação máxima, pacientes relatam demora para a realização de procedimentos que dependem da disponibilidade de vagas na terapia intensiva.





Uma delas é Alda Kley, de 76 anos, que está internada há nove dias à espera de uma cirurgia após fraturar o fêmur. A irmã dela, Neuza Kley, conta que o procedimento chegou a ser marcado, mas precisou ser adiado. “Na terça, ela foi ao centro cirúrgico às 6h30 da manhã. Às 14h30, devolveram para a enfermaria. Não podia fazer a cirurgia, pois precisava de um leito de UTI”, relata.





Segundo o diretor-geral do Hospital Sílvio Avidos, Eduardo Ribeiro Morais, a ocupação dos leitos de UTI está relacionada a um aumento recente na entrada de pacientes que necessitam de cirurgias ortopédicas. “Houve um pico, nos últimos dez dias, de pacientes idosos com fraturas em ossos longos. São fraturas mais complexas, com cuidados mais específicos com o paciente”, explica.





De acordo com o diretor, dois terços dos internados no hospital são casos de ortopedia. Desse total, 86% são pessoas idosas, com mais de 60 anos.





Diante da lotação, o hospital adotou um plano de contingência e passou a utilizar os dez leitos da Sala Vermelha, originalmente destinados a pacientes em estado crítico, como retaguarda. O espaço pode receber pacientes enquanto eles aguardam a liberação de vagas na UTI. Segundo a direção, idosos são priorizados e também são feitas reservas técnicas de leitos de terapia intensiva para pacientes que precisam passar por cirurgias.





Atualmente, seis pacientes têm reserva técnica de UTI e aguardam a liberação de leitos para a realização dos procedimentos. A previsão do hospital é que as cirurgias ocorram até sábado (29). Dois desses pacientes, no entanto, ainda não apresentam condições clínicas adequadas para serem operados. Caso o quadro permaneça até a data prevista, os procedimentos serão reprogramados.





A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou ainda que o edital para a construção do novo Complexo de Saúde Noroeste, em Colatina, foi lançado em março deste ano. A nova estrutura substituirá a atual sede do Hospital Sílvio Avidos e contará com 300 leitos de internação, 95 leitos de pronto-socorro, heliponto, UTIs adulta e pediátrica, além de um centro de diagnóstico com serviços de tomografia, ressonância e endoscopia.