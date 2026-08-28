O que está por trás da viagem secreta do chefe da CIA a Moscou

A Lituânia é de especial interesse para o Kremlin porque faz fronteira com a Polônia por uma faixa de território conhecida como "Corredor de Suwalki". Com apenas cerca de 100 quilômetros de extensão, essa faixa de terra é o que separa Belarus, aliado da Rússia, do enclave russo de Kaliningrado, que não tem ligação territorial com o restante da Rússia.