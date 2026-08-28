Lula fala sobre suas propostas na Globo: o que disse o candidato à Presidência na entrevista à emissora

"Eu não vou afastar delegado da Polícia Federal. Eu não vou fazer qualquer movimento para que meu filho seja beneficiado (...) portanto, ele tem obrigação de não ter feito erro. Eu estou muito tranquilo como presidente da República. Tudo o que for preciso fazer no âmbito da polícia e da justiça para apurar [será feito]. Será dada toda e qualquer garantia", disse o petista.