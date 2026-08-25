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Aulões do Pré-Enem chegam a Cachoeiro, Colatina e Linhares neste sábado

Encontros de Matemática e Ciências da Natureza fazem parte da rodada de estudos promovida pela Sedu

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 19:04

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

25 ago 2026 às 19:04

Estudantes do ensino médio e de cursos da Educação de JOvens e Adultos (EJA) da rede estadual de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares podem participar de aulões Pré-Enem presenciais e gratuitos no sábado (29).


As atividades ocorrem das 8h às 12h, abordando os conteúdos de Matemática e Ciências da NaturezaA programação inclui revisão de conteúdos, resolução de questões de edições passadas do Enem e orientações sobre estratégias para o dia da prova. 


Para se inscrever, os interessados devem buscar seus líderes de turma, para abrir um link de inscrição com o e-mail institucional. As vagas são limitadas.

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Os aulões começaram no sábado passado (22), promovidos pela Secretaria de Educação (Sedu), em nove municípios: Cariacica, Ecoporanga, Guarapari, Marataízes, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.


Nesta data, foram ofertadas, aproximadamente, 1.300 vagas. No total, os encontros alcançam 12 cidades capixabas.


De acordo com a secretária de Estado da Educação, Andréa Guzzo, ações como essa, de preparação para o Enem, precisam reforçar o trabalho diário já realizado nas escolas.

Além do conhecimento construído ao longo da trajetória escolar, é importante oferecer momentos para retomar conteúdos, resolver questões e identificar os pontos que ainda precisam ser aprofundados

Andréa Guzzo, secretária de Estado da Educação

Depois deste sábado, a Sedu ainda prevê no calendário do Pré-Enem um encontro de Ciências Humanas, uma nova atividade voltada à Redação e uma live de revisão na semana que antecede o exame.

Agência Brasil/Arquivo

Aulões Pré-Enem

Promovidos pela Sedu, os aulões abordarão temas de Matemática e Ciências da Natureza.

29/08/2026

8h às 12h

  • CEEFMTI Liceu Muniz Freire, Cachoeiro de Itapemirim
  • CEEFMTI Conde de Linhares, Colatina
  • EEEM Emir de Macedo Gomes, Linhares

Entrada gratuita, com inscrições realizadas pelos líderes de turma.

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