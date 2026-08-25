Aulões do Pré-Enem chegam a Cachoeiro, Colatina e Linhares neste sábado

Estudantes do ensino médio e de cursos da Educação de JOvens e Adultos (EJA) da rede estadual de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares podem participar de aulões Pré-Enem presenciais e gratuitos no sábado (29).



As atividades ocorrem das 8h às 12h, abordando os conteúdos de Matemática e Ciências da Natureza. A programação inclui revisão de conteúdos, resolução de questões de edições passadas do Enem e orientações sobre estratégias para o dia da prova.





Para se inscrever, os interessados devem buscar seus líderes de turma, para abrir um link de inscrição com o e-mail institucional. As vagas são limitadas.