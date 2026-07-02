Escolas da Região Serrana do ES são destaques do Enem na rede estadual

Três escolas estaduais de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) tiveram desempenhos de destaque no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2025), com resultados expressivos, principalmente na prova de redação, conforme levantamento feito por A Gazeta a partir dos resultados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no último dia 23.





Localizadas na Região Serrana do Espírito Santo, as instituições estão entre as cinco da rede estadual que ocupam posições no ranking com os 100 melhores resultados de todo o território capixaba, que considera também o ensino privado e federal.





Os alunos da EEEFM Ponto do Alto, em Domingos Martins, na Região Serrana, que ocupa a 21ª posição no ranking da rede pública, com média geral de 588,98, alcançaram, em média, 809,57 pontos na redação: a 23ª maior nota entre todas as escolas do Estado, superando, inclusive, instituições privadas tradicionais.





O resultado, para a ex-aluna Anna Julia Gomes dos Santos, de 18 anos, que tirou 920 na redação, é fruto de um preparo que se deu ao longo dos três anos de ensino médio. Hoje, devido à nota que alcançou no Enem, ela cursa Publicidade e Propaganda em uma faculdade particular com bolsa de 100% pelo Programa Universidade para Todos (Prouni).