As lições das escolas que lideram as melhores notas do Enem no ES

Os estudantes das três escolas com melhor desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 no Espírito Santo tiveram destaque, principalmente, nas provas de Matemática, Redação e Ciências da Natureza. Puxados pelo bom desempenho nessas áreas, 24 deles estão entre os 100 no Estado com as maiores notas médias na avaliação.
A concentração se dá nas escolas São Domingos, Madan e Centro Educacional Leonardo da Vinci, que lideram o ranking estadual de desempenho no exame, conforme levantamento feito por A Gazeta a partir dos resultados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na terça-feira (23).
Primeira colocada no ranking, a São Domingos contou com 73 participantes no Enem e alcançou média geral de 713,91 pontos. O principal destaque foi a nota média de 875,89 na Redação, a mais alta entre as escolas capixabas.
Resultados individuais de estudantes da escola também chamam a atenção. A instituição tem três entre os sete que alcançaram 980 pontos na Redação, a nota máxima conquistada em território capixaba. Outros dois alunos tiveram mais de 950 pontos em Matemática.
Um deles é Matheus Flores Venturini, de 18 anos, que ficou na 9ª posição geral do Estado, com média de 811,64 — pontuação que garantiu sua vaga em Engenharia Elétrica na Universidade de São Paulo (USP). Ele fez 959,3 pontos em Matemática e 940 na Redação. Para o jovem, seu bom resultado veio do estudo intensivo incentivado pela instituição.
“Foram diversas horas de dedicação por dia, muito estudo na sala de aula, mas, principalmente, depois das aulas, o que é bem importante. Também fiz diversos, incontáveis simulados. Foi basicamente isso. Muito esforço e abrir mão de algumas coisas para focar nos estudos.”
Segundo o diretor executivo da São Domingos, Henrique Romano Carneiro, o resultado é a materialização do empenho dos alunos, dos professores e das famílias. Além disso, ele acredita que a carga horária extensa contribui para o desempenho.
“Ao longo do ensino médio são mais de 4.500 horas de aulas. Na primeira e segunda série, são duas dobras semanais. Já na terceira série, é um regime praticamente integral”, explica Carneiro.
Outro ponto essencial, na visão do diretor, é o monitoramento regular dos alunos, por meio de avaliações, o que permite a correção de lacunas de aprendizado e uma melhoria contínua do processo.
Um bom resultado no Enem é consequência de uma boa preparação educacional na educação básica como um todo.
Henrique Romano Carneiro, diretor-executivo da Escola São Domingos.
Somado a isso, Carneiro conta que a comunidade escolar tem como princípio a valorização do conhecimento, acreditando que é uma ferramenta, “um elemento fundamental na vida”. De acordo com o diretor-executivo, tal valor estimula a autonomia dos estudantes.
A ex-aluna da escola Aline da Silva Correa, de 18 anos, alcançou a maior nota na prova de Redação no Estado (980). Décima colocada na posição geral do Estado, com média de 811,6, ela atribui o resultado à adoção de um “modelo próprio” de preparação.
“No terceiro ano, eu aprimorei mais (a escrita), indo para temas mais complexos, que saíam um pouco do ‘modelo Enem’. Acho que isso foi muito importante, porque tinha meu próprio modelo de redação, que eu mesma fiz e adaptava conforme o que aprendi. Não peguei nenhum modelo pronto da internet.”
A estudante, que passou em 8º lugar para o curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), nunca fez cursos fora da escola, apenas aulas extras na própria São Domingos, voltadas para a escrita.
A minha professora sempre foi muito enfática de que precisaríamos estar prontos para qualquer coisa e qualquer tema. Quebrei muito a cabeça durante a prova, reescrevia e reformulava os parágrafos, tentando resgatar tudo aquilo que eu tinha treinado durante todos os anos.
Aline da Silva Correa, ex-aluna da Escola São Domingos
Alta performance e resultados
Já no Madan, que aparece em segundo lugar no ranking das escolas do Espírito Santo, os 52 alunos inscritos no exame alcançaram, na média geral, 711,28 pontos e superaram os demais na prova de Ciências da Natureza, obtendo 653,4 pontos em média. O estudante mais bem avaliado nessa disciplina também é da instituição e alcançou a nota de 858,7.
Ex-aluno da instituição, Gabriel Arrabal Zanferrari, de 18 anos, passou em Medicina na Ufes e relaciona o resultado à rotina intensa de estudos em busca de bons resultados. Ele conta que estudava aproximadamente 12 horas por dia.
"Eu fazia simulados e redações semanais e, no mês do Enem, essas atividades passaram a ser diárias. Fazia uma correção bem detalhada de cada questão errada e revisava depois, até virar um acerto. Precisei abdicar um pouco da vida social e dos esportes para focar totalmente", relata.
Essa preparação me deu calma no dia do Enem. Tinha a sensação de que era só mais um simulado de rotina. Entrei na sala tranquilo, sem aquela ansiedade que costuma atrapalhar. E saí da prova com expectativa de passar.
Gabriel Arrabal Zanferrari, ex-aluno do Madan
Daniel Rojas, diretor-geral do Madan, que foi fundado em 2016 como um cursinho pré-vestibular de Matemática, relata que ter o segundo melhor desempenho do Estado no Enem 2025 é muito satisfatório, tendo em vista que a primeira turma de ensino médio da instituição foi aberta em 2024.
“A primeira turma que a gente vai formar completa, desde a primeira série, vai ser este ano. Então, a gente está contente com o resultado, porque sabe que, na lista das melhores escolas, tem escola de 50 anos, 60 anos... A gente conseguiu entrar nesse mercado de ensino médio já com um resultado muito satisfatório”, celebrou.
Para o diretor, o diferencial da instituição é o modelo de ensino. Segundo Rojas, desde o início do ensino médio, os alunos têm ritmo de pré-vestibular, com avaliações exigentes e índice muito alto de recuperação, para que falhas sejam corrigidas.
“A gente tem uma abordagem de escola de alta performance. Uma escola que vai brigar por aprovações nas principais universidades do país. Essa mudança de chave é o que faz a gente ter os resultados que tem.”
Para ele, apesar dos resultados positivos dos alunos, ainda há muito o que melhorar no Espírito Santo, que tem apenas duas instituições (São Domingos e Madan) entre as 100 escolas brasileiras com melhor desempenho no Enem 2025.
"É muito pouco ter apenas 2 escolas entre as 100 primeiras do Brasil. O Espírito Santo, na prática, é bem rico em termos de população e empresas. A gente não pode ter um Estado da Região Sudeste que não tenha nenhuma escola, por exemplo, entre as 50 melhores do país", frisa.
Rojas acredita que o trabalho do Madan, então, contribui para a melhoria da educação no Estado e para que outras escolas também se esforcem para se destacar nacionalmente.
Destaque individual
O Leonardo da Vinci aparece em terceiro lugar no ranking, com média geral de 706,87 pontos. Entre os 48 inscritos da escola no exame, está o aluno com a maior pontuação média individual do Estado, com 837,48 pontos, após atingir as maiores notas nas provas de Matemática (980,3) e Linguagens (740,1).
Conforme o diretor-geral, Mário Broetto, a instituição tem uma abordagem mais personalizada e focada em vestibulares específicos. “Houve, nos últimos anos, uma redução de interesse dos nossos alunos e das nossas famílias por universidades públicas. Houve aumento considerável nos últimos anos por fazer estudos fora do Brasil e também por instituições que têm vestibulares próprios”, explica.
Assim sendo, a escola busca oferecer ao aluno um plano de estudos direcionado para o seu objetivo. “Isso evita que o aluno fique numa sala de aula estudando algo que, na realidade, não vai contribuir para o seu objetivo”, aponta Broetto.
“Então, a gente faz um trabalho muito customizado, muito personalizado para os nossos alunos. É por isso que a gente consegue uma diversidade de aprovações.”