As lições das escolas que lideram as melhores notas do Enem no ES

O Leonardo da Vinci aparece em terceiro lugar no ranking, com média geral de 706,87 pontos. Entre os 48 inscritos da escola no exame, está o aluno com a maior pontuação média individual do Estado, com 837,48 pontos, após atingir as maiores notas nas provas de Matemática (980,3) e Linguagens (740,1).





Conforme o diretor-geral, Mário Broetto, a instituição tem uma abordagem mais personalizada e focada em vestibulares específicos. “Houve, nos últimos anos, uma redução de interesse dos nossos alunos e das nossas famílias por universidades públicas. Houve aumento considerável nos últimos anos por fazer estudos fora do Brasil e também por instituições que têm vestibulares próprios”, explica.





Assim sendo, a escola busca oferecer ao aluno um plano de estudos direcionado para o seu objetivo. “Isso evita que o aluno fique numa sala de aula estudando algo que, na realidade, não vai contribuir para o seu objetivo”, aponta Broetto.





“Então, a gente faz um trabalho muito customizado, muito personalizado para os nossos alunos. É por isso que a gente consegue uma diversidade de aprovações.”