Duas escolas do ES estão entre as 100 melhores do país no Enem 2025; veja ranking

As escolas São Domingos e Madan de Vitória, que tiveram o primeiro e segundo melhor desempenho estadual no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, estão entre as 100 unidades de ensino do país com maior nota na avaliação.
O levantamento foi feito por A Gazeta a partir dos resultados de cada inscrito por instituição educacional (microdados) divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na terça-feira (23).
A consolidação das notas por escola do Enem 2025 considera aquelas que tiveram estudantes participantes nos dois dias de prova e sem redações zeradas. Além disso, foram excluídas 25 instituições sem identificação. Atenderam a esses critérios 281 instituições estaduais, 20 federais e 97 privadas.
Com a maior nota média entre as instituições capixabas de ensino, somando 713,91 pontos, a São Domingos ficou em 79º lugar no ranking nacional. Já a Mandan, segundo lugar no ranking estadual, alcançou 711,28 de média e ficou na 88ª posição no Brasil.
Em 3ª colocação no Estado, o Centro Educacional Leonardo da Vinci (103ª melhor no ranking nacional) tem nota média de 706,87.
Colégio Sagrado Coração de Maria (Vitória), Primeiro Mundo (Vitória) e Centro de Ensino Charles Darwin (Vila Velha) completam a lista dos seis melhores desempenhos estaduais, com 703,22, 702,22 e 696,64 pontos, respectivamente.
As maiores notas das escolas que lideram o ranking foram obtidas na prova de redação. Os alunos da São Domingos conquistaram, em média, 875,89 pontos. Na Madan, a média ficou em 845. Já no Centro Educacional Leonardo da Vinci, foi de 842,08 pontos.
Para Henrique Romano Carneiro, diretor executivo da Escola São Domingos, o desempenho representa a consolidação de um projeto educacional de longo prazo.
"Esse resultado representa a força de um projeto educacional pautado na construção disciplinada, no esforço e na consistência e, principalmente, em pessoas comprometidas com a formação de excelência."
As melhores notas da rede pública no ES
Entre as instituições públicas, destaca-se o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Diferentes unidades ocupam as 18 melhores posições da categoria, sendo os três primeiros campi os de Vila Velha, que obteve a 7ª maior nota média do estado (694,31); Vitória, que ocupa a 13ª posição (668,27); e Cariacica, em 16º lugar (660,77).
As maiores notas das três unidades do Ifes também foram obtidas na prova de redação. A média de pontos em Vila Velha foi de 828; em Vitória, de 769,35; e em Cariacica, de 795,75.
Segundo o diretor-geral do Ifes Campus Vila Velha, Alexandre Krüger Zocolotti, o resultado reflete o trabalho conjunto da instituição.
"Recebemos com grande satisfação a divulgação dos dados do Enem 2025, que posiciona o Ifes Campus Vila Velha como a escola pública com melhor desempenho no Espírito Santo. O resultado reflete o empenho dos nossos estudantes, o apoio das famílias, o trabalho dedicado dos professores e técnicos-administrativos, além do compromisso institucional com uma educação pública, gratuita e de qualidade. Esse reconhecimento reforça a qualidade da formação oferecida pelo Ifes e nos motiva a seguir investindo no desenvolvimento acadêmico e humano dos nossos estudantes", afirmou.
Já as escolas estaduais com os melhores desempenhos são a Marlene Brandão, de Brejetuba, com nota média de 593,51; a Victorio Bravim, de Marechal Floriano, com 592,18 pontos; e a Ponto do Alto, de Domingos Martins, com 588,99 de nota média. Essas instituições ocupam as posições 81, 84 e 87 no ranking estadual.
Mais uma vez, as notas mais altas foram alcançadas com a redação. As médias foram de 772 pontos, 752,60 e 809,57, respectivamente.