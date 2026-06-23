Duas escolas do ES estão entre as 100 melhores do país no Enem 2025; veja ranking

As maiores notas das três unidades do Ifes também foram obtidas na prova de redação. A média de pontos em Vila Velha foi de 828; em Vitória, de 769,35; e em Cariacica, de 795,75.





Segundo o diretor-geral do Ifes Campus Vila Velha, Alexandre Krüger Zocolotti, o resultado reflete o trabalho conjunto da instituição.





"Recebemos com grande satisfação a divulgação dos dados do Enem 2025, que posiciona o Ifes Campus Vila Velha como a escola pública com melhor desempenho no Espírito Santo. O resultado reflete o empenho dos nossos estudantes, o apoio das famílias, o trabalho dedicado dos professores e técnicos-administrativos, além do compromisso institucional com uma educação pública, gratuita e de qualidade. Esse reconhecimento reforça a qualidade da formação oferecida pelo Ifes e nos motiva a seguir investindo no desenvolvimento acadêmico e humano dos nossos estudantes", afirmou.