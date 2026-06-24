AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Veja as escolas particulares do ES com melhor nota no Enem 2025; confira ranking
Desempenho

Veja as escolas particulares do ES com melhor nota no Enem 2025; confira ranking

Das 20 unidades de ensino com melhor desempenho geral, 14 são da Grande Vitória

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 11:58

Publicado em 

24 jun 2026 às 11:58
Entre as 20 escolas com melhor desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2025 no Espírito Santo, 14 estão na Grande Vitória, dez delas são da capital capixaba. O primeiro lugar no ranking estadual é a São Domingos, com a maior média geral.

O levantamento foi feito por A Gazeta a partir dos microdados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na terça-feira (23).

A consolidação das notas por escola particular considera os inscritos que participaram dos dois dias de prova e que não zeraram a redação. Atenderam a esses critérios alunos de 97 colégios privados do Estado.

A São Domingos, além da maior nota geral, também se destaca com as maiores pontuações nas provas de Matemática (775,70) e de Redação (875,89). Assim como essa instituição, estão entre as cinco unidades de ensino de Vitória com maiores notas.

A segunda maior média capixaba (711,28) é do Madan, que teve também o melhor resultado na prova de Ciências da Natureza (653,40) e o segundo em Ciências Humanas (651,19).

O Leonardo da Vinci (706,87), terceiro lugar no ranking geral, teve a segunda maior nota média em Matemática (774,94) e em Ciências da Natureza (646,74).

Quarto lugar geral com 703,22 pontos, o Colégio Sagrado Coração de Maria liderou a pontuação em Linguagens (643,63). 

Já o 5º colocado, o Primeiro Mundo (702,22), apresentou seu melhor resultado em Ciências da Natureza (645,79) ficando em terceiro lugar na lista dessa categoria. Veja o ranking completo ao final da matéria.
Escola São Domingos, em Bento Ferreira, em Vitória
Escola São Domingos, em Bento Ferreira, em Vitória São Domingos/Divulgação

Veja Também 

O campus de Vila Velha do Ifes teve o melhor desempenho entre as instituições públicas do Espírito Santo no Enem 2025.

Veja as escolas públicas do ES com melhor nota no Enem 2025; confira lista

Alunos do 3º ano do Ensino Médio de 2025 da Escola São Domingos, em Vitória.

Duas escolas do ES estão entre as 100 melhores do país no Enem 2025; veja ranking

O Darwin de Vila Velha está em sexto lugar geral (696,64), seguido pela Escola Americana (691,26), pelo Salesiano de Jardim Camburi (689,42) e pelo Darwin de Jardim da Penha (687,42), esses últimos três na Capital.


O décimo lugar é da Multipla, em Barcelona, na Serra, com 686,66 de nota média. A escola, aliás, teve a segunda maior pontuação de redação entre as particulares do Estado (874,59).


O Darwin de Aracruz é a primeira fora da Grande Vitória na lista dos 20 ao conquistar o décimo primeiro no ranking (674,44).


Depois aparecem o Marista (667,76) de Vila Velha, além da Crescer (665,60) e do Salesiano do Forte São João (657,89), ambos de Vitória.


A escola Santa Catarina, de Santa Teresa, com a nota média de 657,89, é a segunda fora da Região Metropolitana no top 20 do Enem, alcançando a 15ª posição. Duas escolas do Sul também estão na liderança. São o Colégio Expoente, de Castelo, que teve o 16º melhor desempenho (655,16), e a Escola Guimarães Rosa, de Cachoeiro de Itapemirim, 17º lugar com a nota média de 652,69.


A 18ª posição é do Up de Vitória (646,86); o 19º lugar é da Fundação Deolindo Perim, de Venda Nova do Imigrante (646,75); e a 20ª colocação é do Darwin de Colatina (644,34).

Escola Madan e Colégio Leonardo da Vinci
Escola Madan e Colégio Leonardo da Vinci Divulgação e Vitor Jubini/Arquivo

Correção

24/06/2026

A Fundação Deolindo Perim é de Venda Nova do Imigrante, e não de Cachoeiro de Itapemirim, como publicado inicialmente. O texto foi corrigido.

+ sobre Educação

ES reduz nível, mas não alcança meta de acabar com analfabetismo, aponta IBGE

Cai o número de jovens que não trabalham e não estudam no ES

Não adianta esconder: pais agora podem ver notas dos filhos pelo celular

As licenciaturas e os professores que ficam nas margens

MPES pede para prefeitura de Montanha substituir ônibus escolares danificados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Enem 2025 Escola São Domingos Colégio Leonardo da Vinci Escola Madan Educação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torcida capixaba no Centro de Vitória, no terceiro jogo do Brasil
Com festa no Centro de Vitória, torcida celebra classificação do Brasil
Imagem de destaque
Homem é preso após tentar assaltar e agredir mulher em Vila Velha
Imagem de destaque
'Pensei que o prédio ia cair em cima de mim': forte terremoto sacode a Venezuela e derruba edifícios em Caracas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados