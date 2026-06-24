Veja as escolas particulares do ES com melhor nota no Enem 2025; confira ranking

Entre as 20 escolas com melhor desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2025 no Espírito Santo, 14 estão na Grande Vitória, dez delas são da capital capixaba. O primeiro lugar no ranking estadual é a São Domingos, com a maior média geral.





O levantamento foi feito por A Gazeta a partir dos microdados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na terça-feira (23).





A consolidação das notas por escola particular considera os inscritos que participaram dos dois dias de prova e que não zeraram a redação. Atenderam a esses critérios alunos de 97 colégios privados do Estado.





A São Domingos, além da maior nota geral, também se destaca com as maiores pontuações nas provas de Matemática (775,70) e de Redação (875,89). Assim como essa instituição, estão entre as cinco unidades de ensino de Vitória com maiores notas.





A segunda maior média capixaba (711,28) é do Madan, que teve também o melhor resultado na prova de Ciências da Natureza (653,40) e o segundo em Ciências Humanas (651,19).





O Leonardo da Vinci (706,87), terceiro lugar no ranking geral, teve a segunda maior nota média em Matemática (774,94) e em Ciências da Natureza (646,74).





Quarto lugar geral com 703,22 pontos, o Colégio Sagrado Coração de Maria liderou a pontuação em Linguagens (643,63).



