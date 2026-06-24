Veja as escolas particulares do ES com melhor nota no Enem 2025; confira ranking

O Darwin de Vila Velha está em sexto lugar geral (696,64), seguido pela Escola Americana (691,26), pelo Salesiano de Jardim Camburi (689,42) e pelo Darwin de Jardim da Penha (687,42), esses últimos três na Capital.
O décimo lugar é da Multipla, em Barcelona, na Serra, com 686,66 de nota média. A escola, aliás, teve a segunda maior pontuação de redação entre as particulares do Estado (874,59).
O Darwin de Aracruz é a primeira fora da Grande Vitória na lista dos 20 ao conquistar o décimo primeiro no ranking (674,44).
Depois aparecem o Marista (667,76) de Vila Velha, além da Crescer (665,60) e do Salesiano do Forte São João (657,89), ambos de Vitória.
A escola Santa Catarina, de Santa Teresa, com a nota média de 657,89, é a segunda fora da Região Metropolitana no top 20 do Enem, alcançando a 15ª posição. Duas escolas do Sul também estão na liderança. São o Colégio Expoente, de Castelo, que teve o 16º melhor desempenho (655,16), e a Escola Guimarães Rosa, de Cachoeiro de Itapemirim, 17º lugar com a nota média de 652,69.
A 18ª posição é do Up de Vitória (646,86); o 19º lugar é da Fundação Deolindo Perim, de Venda Nova do Imigrante (646,75); e a 20ª colocação é do Darwin de Colatina (644,34).
Correção
A Fundação Deolindo Perim é de Venda Nova do Imigrante, e não de Cachoeiro de Itapemirim, como publicado inicialmente. O texto foi corrigido.
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