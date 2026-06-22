ES reduz nível, mas não alcança meta de acabar com analfabetismo, aponta IBGE

O Espírito Santo já começou a discutir o Plano Nacional de Educação (PNE) para a próxima década, mas, entre as metas do documento ainda vigente, o Estado não conseguiu alcançar a que trata sobre o analfabetismo da população. É o que mostram os dados Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





A "Meta 9" do PNE havia estabelecido a redução da taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais para 6,5% até 2015, e a erradicação do analfabetismo até o final da vigência do plano, em 2024. Apesar de o índice ter diminuído no geral, a taxa de analfabetismo entre as pessoas com 60 anos ou mais ainda alcançou 11,2% no ano passado, conforme resultado da pesquisa.





"Desde 2016, quando atingiu a taxa de 5,7%, o Espírito Santo cumpriu a meta intermediária de 6,5%, com uma redução maior do que a estabelecida pelo PNE. No entanto, o objetivo de erradicar o analfabetismo ainda não tinha sido atingido em 2025", pontua o IBGE.