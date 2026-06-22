Trânsito na Avenida Carlos Lindenberg terá desvio a partir de quarta (24)

Motoristas que trafegam pela Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, devem ficar atentos. Nesta quarta-feira (24), a partir das 10h, o trânsito será desviado em um trecho de cerca de 900 metros no sentido Vitória para permitir o avanço das obras do Expresso GV, corredor exclusivo de ônibus.
Os veículos passarão a circular pela pista de concreto à esquerda no trecho entre a Rua Indalécio Carone, nas proximidades do Rio Aribiri, e o cruzamento com a Rua Felicidade Siqueira. A mudança permitirá a implantação de novas redes de drenagem e a reconfiguração da via para a continuidade do corredor viário.
Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o local contará com sinalização provisória e apoio da Guarda Municipal de Vila Velha para orientar os condutores. A recomendação é reduzir a velocidade e redobrar a atenção ao trafegar pela região.