Trânsito na Avenida Carlos Lindenberg terá desvio a partir de quarta (24)

Manifestantes ocuparam o trevo de Bebedouro, na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (22), em protesto contra o número de acidentes registrados no trecho e cobrando medidas para aumentar a segurança de motoristas e moradores. O grupo se reuniu no local às 6h30 e impediu a passagem de veículos, o que causou um congestionamento na região. A via foi totalmente liberada às 11h.





De acordo com apuração da repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Norte, o trânsito foi afetado nos dois sentidos da rodovia. A passagem de veículos estava sendo liberada a cada cinco minutos. O desvio por Jataipeba, que estava sendo utilizado pelos motoristas, também foi bloqueado por volta das 9h20.





A pista foi totalmente liberada às 11h após um acordo para a realização de uma reunião entre os manifestantes, a Ecovias Capixaba, a PRF e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), marcada para quinta-feira (25).





Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que duas equipes estiveram no local para realizar o monitoramento da situação.





Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Ecovias Capixaba, concessionária que administra do trecho, afirmou que já vem discutindo medidas para melhorar a segurança viária no trevo de Bebedouro junto à comunidade, PRF e Prefeitura de Linhares.





Segundo a empresa, entre as propostas debatidas estão a readequação do dispositivo viário, medidas para redução da velocidade, fechamento de acessos irregulares e outras melhorias estruturais. A concessionária informou ainda que parte das ações já está em fase de implementação ou desenvolvimento.