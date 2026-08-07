Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 07/08/2026

As energias desta sexta-feira favorecerão mudanças importantes na rotina. Nesse cenário, conversas inesperadas, ideias criativas e alterações nos planos poderão abrir espaço para novos caminhos e oportunidades. Ao acolher as novidades com tranquilidade e evitar atitudes impulsivas, cada nativo terá a chance de aproveitar melhor as possibilidades que o dia irá oferecer. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo!