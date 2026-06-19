Cai o número de jovens que não trabalham e não estudam no ES

Caiu o número de jovens que não estudam nem trabalham no Espírito Santo, os chamados "nem-nem". Em 2025, o Estado chegou a 878 mil pessoas de 15 a 29 anos que não estão trabalhando, não estudam no ensino regular e não frequentam nenhum curso de qualificação profissional – o equivalente a 16,2% da população nesta faixa etária.





Em 2024, o percentual de jovens “nem-nem” no Espírito Santo era de 16,7%. Em 2019, quando a pesquisa começou a avaliar esse dado, o índice estava em 18,7%. Portanto, houve uma queda de 2,5 pontos percentuais (p.p.) em seis anos.





Os dados estão na nova Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Educação, divulgada nesta sexta-feira (19) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





Na distribuição dos dados por sexo e raça, a pesquisa mostra que, no Espírito Santo, as mulheres são maioria entre o grupo chamado de “nem-nem”, representado 21,7% enquanto os homens são 10,6%. Já os brancos alcançam 12,5% desse grupo, enquanto a população preta ou parda fica em 18%.





No Brasil, 17,5% dos jovens nessa faixa etária não estavam trabalhando, não estudavam no ensino regular e nem frequentavam algum curso de qualificação profissional. Essa proporção recuou 4,9 pontos percentuais (p.p.) frente a 2019, quando 22,4% dos jovens do país não trabalhavam, nem estudavam ou se qualificavam.