MPES pede para prefeitura de Montanha substituir ônibus escolares danificados

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) pediu à Prefeitura de Montanha, na região Norte, a substituição de ônibus escolares que apresentem condições inadequadas de segurança. A solicitação foi divulgada nesta sexta-feira (19), por meio de nota. No documento, o órgão informa ainda que está apurando irregularidades no transporte escolar da cidade, especialmente nos veículos que operam a linha Assentamento Oziel Alves-Vinhático.





Denúncias das condições do transporte escolar que atende essa rota foram enviadas à equipe da TV Gazeta esta semana por pais de alunos. Os problemas relatados incluíam assentos soltos, sujeira e peças quebradas. Cerca de 40 crianças e adolescentes usam o ônibus da empresa Aritur para ir à escola.





Na nota, o MPES relata que pediu ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) a realização de fiscalização dos ônibus escolares. Além disso, informa que buscará apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar no acompanhamento do caso, a fim de garantir que o transporte seja oferecido em conformidade com a legislação e com as condições adequadas de segurança.





A Prefeitura de Montanha informou, em nota, que o novo ônibus destinado ao atendimento da rota já chegou ao município. Segundo a administração municipal, uma reunião será realizada na próxima segunda-feira (22) para alinhar a operação e garantir a melhoria do serviço.