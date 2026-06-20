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MPES pede para prefeitura de Montanha substituir ônibus escolares danificados

Órgão apura denúncias de irregularidades no transporte de estudantes da zona rural. Prefeitura afirma que será utilizado novo veículo

Publicado em 19 de Junho de 2026 às 21:22

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

19 jun 2026 às 21:22
Condições de ônibus escolar em Montanha geravam preocupação entre pais de alunos.
Condições de ônibus escolar em Montanha geravam preocupação entre pais de alunos. Raphael Verly

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) pediu à Prefeitura de Montanha, na região Norte, a substituição de ônibus escolares que apresentem condições inadequadas de segurança. A solicitação foi divulgada nesta sexta-feira (19), por meio de nota. No documento, o órgão informa ainda que está apurando irregularidades no transporte escolar da cidade, especialmente nos veículos que operam a linha Assentamento Oziel Alves-Vinhático.


Denúncias das condições do transporte escolar que atende essa rota foram enviadas à equipe da TV Gazeta esta semana por pais de alunos. Os problemas relatados incluíam assentos soltos, sujeira e peças quebradas. Cerca de 40 crianças e adolescentes usam o ônibus da empresa Aritur para ir à escola.


Na nota, o MPES relata que pediu ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) a realização de fiscalização dos ônibus escolares. Além disso, informa que buscará apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar no acompanhamento do caso, a fim de garantir que o transporte seja oferecido em conformidade com a legislação e com as condições adequadas de segurança.


A Prefeitura de Montanha informou, em nota, que o novo ônibus destinado ao atendimento da rota já chegou ao município. Segundo a administração municipal, uma reunião será realizada na próxima segunda-feira (22) para alinhar a operação e garantir a melhoria do serviço.

Denúncias revelaram transporte em condições precárias 

Pais denunciaram irregularidades em transporte escolar de Montanha.
Pais denunciaram irregularidades em transporte escolar de Montanha. Raphael Verly

Na quarta-feira (17), pais de estudantes das redes municipal e estadual enviaram à TV Gazeta denúncias de irregularidades do ônibus escolar que atende a linha entre o Assentamento Oziel Alves e Vinhático, em Montanha. Eles se organizaram e decidiram não enviar os filhos à escola até que o problema fosse resolvido.


A mãe e produtora rural Maria Cardoso relatou em entrevista à TV Gazeta que a preocupação é constante. "Nós que somos pais e responsáveis estamos cansados, e não é só de agora. Há 21 anos moramos aqui nesta comunidade e desde então acontecem essas atrocidades nesse transporte", conta.

Pais questionaram validade de vistoria do novo ônibus

Um novo ônibus foi enviado à cidade na quinta-feira (18). Porém, um documento colado ao ônibus indicava que a vistoria estaria vencida. Diante disso, os pais da comunidade seguiram não enviando os filhos à escola. 

Validade de vistoria do novo ônibus escolar enviado a Montanha foi questionada por pais de alunos.
Validade de vistoria do novo ônibus escolar enviado a Montanha foi questionada por pais de alunos. Leitor A Gazeta

Então, a Prefeitura de Montanha apresentou novo documento mostrando que a vistoria está em dia.


Em nota enviada ontem, a Prefeitura diz estar fortalecendo a fiscalização da frota e reforça que os contratos e serviços relativos a esse transporte seguem trâmites legais e administrativos. No texto, ainda informam que novas vistorias serão agendadas em breve, em alinhamento com o Detran. 

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