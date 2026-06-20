MPES pede para prefeitura de Montanha substituir ônibus escolares danificados

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) pediu à Prefeitura de Montanha, na região Norte, a substituição de ônibus escolares que apresentem condições inadequadas de segurança. A solicitação foi divulgada nesta sexta-feira (19), por meio de nota. No documento, o órgão informa ainda que está apurando irregularidades no transporte escolar da cidade, especialmente nos veículos que operam a linha Assentamento Oziel Alves-Vinhático.
Denúncias das condições do transporte escolar que atende essa rota foram enviadas à equipe da TV Gazeta esta semana por pais de alunos. Os problemas relatados incluíam assentos soltos, sujeira e peças quebradas. Cerca de 40 crianças e adolescentes usam o ônibus da empresa Aritur para ir à escola.
Na nota, o MPES relata que pediu ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) a realização de fiscalização dos ônibus escolares. Além disso, informa que buscará apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar no acompanhamento do caso, a fim de garantir que o transporte seja oferecido em conformidade com a legislação e com as condições adequadas de segurança.
A Prefeitura de Montanha informou, em nota, que o novo ônibus destinado ao atendimento da rota já chegou ao município. Segundo a administração municipal, uma reunião será realizada na próxima segunda-feira (22) para alinhar a operação e garantir a melhoria do serviço.
Denúncias revelaram transporte em condições precárias
Na quarta-feira (17), pais de estudantes das redes municipal e estadual enviaram à TV Gazeta denúncias de irregularidades do ônibus escolar que atende a linha entre o Assentamento Oziel Alves e Vinhático, em Montanha. Eles se organizaram e decidiram não enviar os filhos à escola até que o problema fosse resolvido.
A mãe e produtora rural Maria Cardoso relatou em entrevista à TV Gazeta que a preocupação é constante. "Nós que somos pais e responsáveis estamos cansados, e não é só de agora. Há 21 anos moramos aqui nesta comunidade e desde então acontecem essas atrocidades nesse transporte", conta.
Pais questionaram validade de vistoria do novo ônibus
Um novo ônibus foi enviado à cidade na quinta-feira (18). Porém, um documento colado ao ônibus indicava que a vistoria estaria vencida. Diante disso, os pais da comunidade seguiram não enviando os filhos à escola.
Então, a Prefeitura de Montanha apresentou novo documento mostrando que a vistoria está em dia.
Em nota enviada ontem, a Prefeitura diz estar fortalecendo a fiscalização da frota e reforça que os contratos e serviços relativos a esse transporte seguem trâmites legais e administrativos. No texto, ainda informam que novas vistorias serão agendadas em breve, em alinhamento com o Detran.