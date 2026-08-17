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Eleições 2026

Candidato ao governo do ES, Lorenzo Pazolini declara patrimônio de R$ 1 milhão

Ex-prefeito teve um aumento de R$ 12,6 mil em bens declarados à Justiça Eleitoral em relação a 2024, quando foi reeleito para comandar o Executivo de Vitória

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 13:42

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

17 ago 2026 às 13:42
Lorenzo Pazolini concorre ao governo do ES pelo Republicanos
Lorenzo Pazolini concorre ao governo do ES pelo Republicanos Reprodução

Candidato ao governo do Espírito Santo pelo Republicanos, Lorenzo Pazolini declarou um patrimônio de R$ 1.002.342,77 ao Tribunal Superior Eleitoral neste ano. O valor é R$ 12.616,45 maior do que o declarado em 2024 (R$ 989.726,32), quando foi reeleito prefeito de Vitória nas eleições municipais daquele ano.


Na lista de bens informações à Justiça Eleitoral, há três imóveis, todos equivalentes a uma cota de 50% do bem. O mais caro é um apartamento em Barro Vermelho, em Vitória, de R$ 628.514,00, e outro em Jardim da Penha, de R$ 195.000,00, também na Capital. Há ainda um apartamento em Guarapari no valor de R$ 45.000,00. 


Constam ainda na lista de patrimônio do candidato uma previdência privada no Bradesco de R$ 100.000,00, uma poupança de R$ 32.957,09 e uma aplicação CDB de R$ 286,11 na mesma instituição financeira. Há ainda R$ 585,57 em uma conta corrente do Banestes.


Em relação às eleições de 2024, quando foi reeleito prefeito de Vitória, houve uma redução no valor da previdência privada, que na época estava declarada em R$ 121.212,32. E foram acrescidas as aplicações financeiras, que não constavam nas eleições municipais.


Vice na chapa de Pazolini, a policial militar da reserva Eliane Leal (PL), também conhecida como bispa Eliane, declarou não possuir bens à Justiça Eleitoral.


A declaração de bens faz parte das informações que os candidatos precisaram apresentar até o último domingo (15) para obter o registro da candidatura. Os dados permitem consultar o patrimônio declarado por cada concorrente, além de informações como cor/raça, estado civil e ocupação.

Patrimônio de Lorenzo Pazolini declarado à Justiça Eleitoral

  • Conta corrente Banestes - R$ 585,57
  • VGBL Bradesco  - R$ 100.000,00
  • Poupança Bradesco - R$ 32.957,09
  • CDB Bradesco - R$ 286,11
  • 50% de apartamento em Guarapari - R$ 45.000,00
  • 50% de apartamento em Jardim da Penha - R$ 195.000,00
  • 50% de apartamento em Barro Vermelho - R$ 628.514,00

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