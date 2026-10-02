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Mapa das Eleições 2026: veja ao vivo o resultado para presidente e governador por Estado e cidade

Neste interativo, você poderá acompanhar a apuração dos resultados em tempo real na eleição para presidente e governador em seu Estado e município.

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 06:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

02 out 2026 às 06:34
Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC

Os brasileiros vão às urnas no domingo (4/10) para votar para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

Mais de 158,7 milhões de pessoas estão aptas a votar no primeiro turno das eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Isso representa um crescimento de quase 1,5% em relação às eleições de 2022.

Neste mapa interativo, você poderá acompanhar a apuração dos resultados em tempo real na eleição para presidente e governador em seu Estado e município. As informações vão estar disponíveis a partir do momento em que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) começar a publicar os resultados da apuração, após o fechamento das urnas.

Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC

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