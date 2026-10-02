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Pesquisa

78% dizem ser favoráveis à proibição das bets, e 18% se dizem contra, mostra Datafolha

A pesquisa aponta que o apoio à proibição das bets é majoritário em todos os segmentos sociodemográficos pesquisados

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 06:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2026 às 06:12
78% da população é favorável à proibição de bets e cassinos online

 Shutterstock
A nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (1º), apontou que 78% da população é favorável à proibição de bets e cassinos online.
O levantamento, realizado entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro, capta a percepção dos brasileiros na esteira da medida provisória do presidente Lula (PT) que proibiu apostas online às vésperas da eleição. Segundo a pesquisa, 18% são contra o fim das bets e 4% não opinaram.
Foram ouvidas 2.506 pessoas em 152 municípios pelo Brasil. A margem de erro para a amostra total é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-08039/2026.
A pesquisa aponta que o apoio à proibição das bets é majoritário em todos os segmentos sociodemográficos pesquisados e alcança índice mais alto entre as mulheres (82%), ante 74% entre os homens.
O índice é similar entre evangélicos (81%) e católicos (76%). Na análise por intenção de voto para presidente, a taxa de eleitores favoráveis à proibição é mais alta entre os eleitores de Lula (PT), com 85%,
do que entre os eleitores de Flávio Bolsonaro (PL), com 70%.
Os dados indicam um cenário de manutenção da percepção pública em relação às apostas esportivas. Desde a última pesquisa sobre o tema, em novembro de 2024, o número de brasileiros que se declara favorável à proibição aumentou 13 pontos percentuais: à época, o número era de 65%, ante 27% contra e 8% sem opinar.
A proibição tinha adesão em todas as variáveis sociodemográficas e era mais alto entre mulheres do que entre os homens (68%, ante 61%). E, em contrapartida,a taxa de contrários era mais alta entre eles (34%) do que entre elas (20%) e entre os que tinham 18 a 24 anos (37%).
Mais recentemente, em julho, o Datafolha revelou que 7% dos eleitores com 18 anos ou mais faziam apostas em bets ou cassinos online, embora a maioria (93%) tenha declarado não jogar. Entre os que se consideravam endividados, 6% faziam apostas, índice próximo ao registrado no total da população.
As bets se tornaram um dos temas centrais do governo e da campanha de reeleição de Lula. Além da forte oposição popular aferida pelo Datafolha, estudos ligam o acesso a essas plataformas ao aumento do endividamento e ao vício.
A medida provisória foi assinada na sexta-feira (25). O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, que disse que os governos anteriores trataram o tema com vergonha e descaso.

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