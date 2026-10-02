Chegou a hora de votar. Vamos às urnas?

“Essa transformação da negatividade em um dos principais balizadores do voto gera desalento e pode enfraquecer a representatividade democrática”, conclui.

Várias são as causas que podem estar provocando o crescimento da apatia do eleitorado.





Entre essas certamente estão a desconfiança com relação aos partidos políticos (73% dos pesquisados em um painel realizado pela Universidade Federal do Paraná revelam não ter simpatia por qualquer um dos atuais partidos políticos) e a decepção generalizada com relação ao sistema político que se mostra incapaz de dar respostas rápidas e eficazes às necessidades da população, além do fato de seus atores estarem frequentemente envolvidos nos escândalos de corrupção que são denunciados quase que diariamente. Resumindo: é o crescimento do que pode ser definido como “a desilusão com tudo isso que está aí”.





Certamente contribuem para isso o cansaço com a polarização política que se repete já na terceira eleição presidencial seguida, desde 2018, refletida na rejeição, acima de 50%, dos principais candidatos, e o bate-boca que isso provoca nas redes sociais, nos grupos de amigos e no meio familiar.





Pesquisa da Fesp-SP, publicada pela “Veja”, concluiu que a quantidade de desiludidos com a política está aumentando no Brasil, chegando a 41% dos pesquisados em 2026, nove pontos percentuais a mais que o resultado de duas décadas atrás. Isso se reflete na quantidade de eleitores que deixam de ir às urnas, que foi de 22% em 2022, o maior índice de abstenção das eleições presidenciais brasileiras.





Essa constatação nos remete, entretanto, a outra reflexão, a que trata da importância do voto para fortalecimento do sistema democrático. Afinal, “a democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras formas que já foram tentadas” como revela a frase atribuída a Churchil. Mesmo com todas as suas imperfeições, a democracia é mais justa do que qualquer outro regime, como as ditaduras e as tiranias.





E se é assim, e como a eleição é o momento mais importante do sistema democrático por ser aquele no qual o cidadão exerce o seu direito de escolher os seus representantes, fica a conclamação a todos para que compareçam às urnas no próximo domingo.