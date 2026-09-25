Caso Master: já conhecemos os passos dessa estrada

O julgamento do mensalão, no STF, em 2012, já havia assustado o meio político com a condenação de algumas cabeças coroadas graças à coragem do ministro Joaquim Barbosa que protagonizou debates intensos com alguns de seus colegas da Corte que buscavam evitar as punições.





A Operação Lava Jato, dois anos depois – expondo as entranhas do petrolão –, reacendeu a esperança dos brasileiros de que finalmente a impunidade dos corruptos chegaria ao fim.





O avanço das investigações fez um senador apelar em uma gravação tornada pública pela “Folha de São Paulo”, em maio de 2016: “Tem que mudar o governo para estancar essa sangria”.





A reação do sistema – aí incluídos os três poderes da República – contra as punições da Lava Jato se tornou mais intensa quando as denúncias se aproximaram do Judiciário. Um ministro chegou a censurar reportagem publicada pela revista “Crusoé” intitulada “O amigo do amigo de meu pai” que mostrava parte do depoimento de um empreiteiro que citava o presidente do STF.





Não demorou para que uma força-tarefa da Receita Federal que investigava 133 pessoas politicamente expostas – inclusive ministros do STF –, fosse suspensa. A decisão final que sepultou a Lava Jato veio em 2021 quando o STF, após acabar com a prisão para os condenados em segunda instância, decidiu que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar os casos investigados e considerou parcial o juiz autor das condenações.





O fim da Lava Jato resultou na anulação de dezenas de condenações, entre as quais a de um gerente da Petrobras que havia sido condenado, por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, a mais de 17 anos de prisão. No ano passado, um ministro do STF decidiu que esse gerente teria direito a receber de volta R$ 26,5 milhões que haviam sido repatriados da Suíça.





A sessão do STF realizada no último dia 15 – que está sendo chamada de “sessão dos horrores” tal a sucessão de manobras de alguns ministros para que ela não decidisse nada, como de fato não decidiu – evidencia que a apuração do chamado escândalo do Banco Master segue o mesmo caminho da Lava Jato.