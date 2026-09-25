Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/09/2026

A carta “8 de Copas” mostra que Touro pode sentir necessidade de se afastar de algo que já não traz a mesma satisfação de antes. No amor, talvez seja hora de reconhecer sentimentos que mudaram e buscar relações mais alinhadas com o que deseja viver. Na carreira, uma mudança de direção começará a fazer sentido, enquanto, na saúde, será importante não ignorar sinais de esgotamento emocional. Entre amigos, você preferirá vínculos mais profundos e se distanciará naturalmente de ambientes que já não combinam com seu momento.