AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Abdo Filho

Indústria de rochas: avanço dos quartzitos transforma o parque fabril do ES

Em alta entre os clientes e menos punidos pelo tarifaço dos EUA, os quartzitos exigem mais das máquinas na hora corte dos blocos

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 04:52

Públicado em 

25 set 2026 às 04:52
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho Abdo Filho
Máquina de polimento italiana: uma das linhas mais demandadas pelos brasileiros Abdo Filho

Os quartzitos são a bola da vez da indústria de rochas. Há algum tempo eles alcançaram patamar de vendas semelhante ao dos tradicionais e famosíssimos mármores e granitos. Além de terem caído no gosto do consumidor, dentro e fora do brasil, um fato econômico para lá de relevante joga, desde de meados de 2025, a favor dos quartzitos: o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Foram excluídos na primeira leva de tarifas e acabaram menos penalizadas nas taxas que passaram a valer em julho.

Diante do aumento da demanda, as fábricas precisaram se adequar para atender. E não é um trabalho simples. Os quartzitos são mais duros que os mármores e os granitos, portanto, exigem mais das máquinas na hora corte dos blocos, e demandam mais abrasivos e resina para o polimento. Levantamento feito pela Speed, despachante aduaneira responsável por cerca de metade do movimento internacional do segmento, aponta para uma mudança relevante no parque industrial capixaba.

Entre 2023 e meados de 2026, foram importadas, pela Speed, 21 linhas de resinagem e de polimento pelas empresas com atuação no Espírito Santo. Hoje, com processos em andamento, são 17. Os equipamentos, grande parte deles vindos da China e da Itália, chegarão entre o final de 2026 e início de 2027. "É um movimento muito forte. Lembro de termos observado um boom de investimentos em máquinas durante o período da pandemia, mas não chegou nem perto da dimensão do movimento que estamos vendo agora, principalmente em 2026. Existem pelo menos dois fatores importantes por trás disso: a dificuldade cada vez maior de mão de obra e a forte aposta das empresas no quartzito", assinalou Bruno Marques, sócio da Speed.

Cada linha dessa custa algo perto de 800 mil euros. Levando em consideração a cotação atual da moeda europeia, estamos falando de um investimento, em 2026, de R$ 81,6 milhões. Se somarmos ao que vem acontecendo desde 2023, nos aproximaremos dos R$ 200 milhões. Trata-se de um relevante ciclo de modernização e industrialização do setor.

Veja Também 

Imagem de destaque

Fundo de investimento compra galpão por mais de R$ 600 milhões em Viana

Aneel define bandeira amarela nas contas de energia de julho

Década marcada por forte expansão do consumo de energia no ES

Imagem de destaque

Papo de Valor #21: apesar dos juros, o mercado imobiliário avança. Até quando?

Bobinas a quente na ArcelorMittal Tubarão

O namoro da GWM com a ArcelorMittal

O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) é único do Estado especializado no transporte de contêineres. Ele é administrado pela Log-in Logística

Exportações de café pelo Espírito Santo disparam

Abdo Filho

Abdo Filho Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Rochas Ornamentais Indústria Espírito Santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fabrícia Hell foi morta pelo marido em Itaguaçu
Mais uma vítima no ES: feminicídios precisam ser página virada
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/09/2026
Sessão plenária extraordinária do STF - 15/09/2026
Caso Master: já conhecemos os passos dessa estrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados