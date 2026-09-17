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Abdo Filho

Exportações de café pelo Espírito Santo disparam

O volume registrado em agosto foi o sétimo maior apurado pelo Centro do Comércio de Café de Vitória desde janeiro de 1990

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 03:00

Públicado em 

17 set 2026 às 03:00
Abdo Filho

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O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) é único do Estado especializado no transporte de contêineres. Ele é administrado pela Log-in Logística
O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) é único do Estado especializado no transporte de contêineres Carlos Alberto Silva

As exportações de café pelo complexo portuário de Vitória, entre janeiro e agosto, chegaram a 4,3 milhões de sacas, um crescimento de 58% em relação ao mesmo período de 2025. Em oito meses, o volume exportado pelo Espírito Santo supera o total registrado em todo ano de 2025. As vendas de conilon avançaram 74% e as de arábica subiram 27%. A receita cambial acumulada no ano superou US$ 1 bilhão, alta de 26% em relação a 2025. Os dados são da Vports, concessionária responsável pelo Porto de Vitória, e do Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV).

O mês de agosto foi muito forte nos terminais capixabas. Foram movimentadas 854 mil sacas, alta de 9% em relação a julho e de 29% na comparação com agosto de 2025. Do total embarcado, 762 mil sacas foram de conilon, 63 mil de arábica e 29 mil de solúvel. O volume registrado em agosto foi o sétimo maior apurado pelo CCCV desde janeiro de 1990.

“Esse desempenho é resultado da ação direta dos exportadores, que vêm investindo e expandindo as estruturas de processamento e armazenamento de café. De outro lado, estão trabalhando continuamente na validação da confiabilidade das entregas e da qualidade dos cafés capixabas nos mercados estratégicos, fortalecendo a presença do Espírito Santo e ampliando a confiança dos compradores internacionais”, assinala Fabrício Tristão, presidente do Centro do Comércio de Café de Vitória, que chamou atenção para o termos de cooperação firmado com a Vports para dar fluidez ao trabalho.

"Isso nos permite construir soluções em conjunto, aproveitando a infraestrutura e a capacidade do porto para viabilizar novas operações e contribuir para o crescimento das exportações. Hoje, colhemos os resultados dos investimentos e do trabalho realizados até aqui”, destaca Pedro Benevides, CEO da Vports. Ele lembrou que a expansão feita no terminal de contêineres, administrado pela Log-In, facilitou muito as coisas. “Temos um plano de expansão que contempla obras estruturantes e novos empreendimentos para ampliar nossa capacidade operacional e diversificar as cargas movimentadas, com soluções que gerem novas oportunidades para o porto e para toda a cadeia logística”.

Os principais destinos das exportações de café pelo Espírito Santo foram Bélgica (21%), México (15%), Alemanha (8%), Reino Unido (6%), Espanha (6%), Estados Unidos (5%), Itália (5%), Equador (4%), Indonésia (4%) e Turquia (4%).

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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