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Abdo Filho

De olho no crescimento de Aracruz, grupo da região expande os negócios

Com mais de duas décadas de atuação, o grupo capixaba ABR Brasil se especializou em serviços e operações florestais

Publicado em 12 de Setembro de 2026 às 03:00

Públicado em 

12 set 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho Abdo Filho
Vista aérea do Centro de Aracruz Reprodução/Prefeitura de Aracruz

Com mais de duas décadas de atuação, o grupo capixaba ABR Brasil, surfando a onda do crescimento da indústria de celulose, se especializou em serviços e operações florestais, geração de energia e logística. Agora, de olho em mais um front de crescimento econômico na região de Aracruz, vai ampliar a sua atuação e entrar no mercado imobiliário. Hildo Cecato e Josias de Oliveira Dias, fundadores da ABR Brasil, apostam em forte fluxo de pessoas atraídas pelos investimentos bilionários que já estão saindo do papel.

"Conhecemos Aracruz como poucos grupos empresariais conhecem. Vimos a cidade crescer, mudar, se transformar, e sempre estivemos aqui. Agora, com a chegada do porto e da ZPE, entendemos que chegou o momento de contribuir com esse novo ciclo também através da moradia, oferecendo à cidade um padrão imobiliário que ela ainda não tinha", explica Hildo Cecato.

O braço imobiliário da ABR nasce com três empreendimentos engatilhados. O valor geral de vendas (VGV) projetado é de R$ 500 milhões e os lançamentos se darão ao longo dos próximos três anos, sendo que o primeiro deles, em Aracruz, se dará nas próximas semanas. O objetivo dos empresários é acelerar os movimentos e incluir novos empreendimentos ao portfólio ao longo do processo.

A ABR Brasil começou a operar em 2002, com comercialização, operação florestal e transporte de madeira para clientes como VCP e Nobrecel. Em 2008, veio a produção de biomassa (cavaco) e, em 2012, as operações de Full Tree (corte, arraste e traçamento), com expansão para Minas Gerais. Nos anos seguintes, a ABR chegou a São Paulo, Piauí, Bahia e Maranhão, processando hoje cerca de 200 mil m³ de madeira por mês, com quatro módulos de colheita e cerca de 350 colaboradores.

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Abdo Filho

Abdo Filho Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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