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Abdo Filho

Aos 98, Rede Gazeta mira o futuro sem perder a essência

Maior grupo de mídia do Espírito Santo se aproxima do centenário ampliando os negócios e preparando investimento de dezenas de milhões na televisão

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 03:00

Públicado em 

11 set 2026 às 03:00
Abdo Filho

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Abdo Filho Abdo Filho
Rede Gazeta
Prédio da Rede Gazeta, em Vitória Carlos Alberto Silva

A Rede Gazeta, o maior grupo de comunicação do Espírito Santo, completa 98 anos nesta sexta-feira, 11 de setembro. No mesmo dia em que a TV Gazeta faz 50 anos. Olhando para o histórico de longevidade das empresas brasileiras, são números de respeito. Só chegam a esta idade empreendimentos que, ao longo da jornada, não pararam de investir, empreender, inovar, planejar, executar e construir legado. É olhando para toda esta obra que a Rede Gazeta constrói o seu futuro, que passa por investir pesado nas plataformas tradicionais - caso da TV 3.0, que receberá um aporte de dezenas de milhões de reais entre 2027 e 2029 - e em novos produtos capazes de dar mais robustez ao negócio (alicerce para a independência editorial).

"Vejo o momento que vivemos hoje como muito parecido com o vivido lá em 1976, quando meu pai (Cariê Lindenberg) inaugurou a TV Gazeta. Tínhamos o jornal A Gazeta, que vinha muito bem, mas a TV, uma nova plataforma de comunicação, vinha crescendo com muita força. Foi um movimento que não deixou de ser de defesa, de diversificação, e que fortaleceu muito o nosso negócio. A Rede Gazeta começou ali e virou o que virou muito por causa da TV Gazeta. Hoje, também temos, por motivos diferentes, mudanças profundas no negócio de mídia, por isso, vamos fortalecer os nossos negócios, fazendo, por exemplo, este investimento milionário na TV 3.0. Também estamos cada vez mais abertos para a diversificação e para novos negócios. Queremos novos parceiros e conversar com os nossos parceiros atuais", afirmou Café Lindenberg, presidente da Rede Gazeta.

Dona de uma enorme audiência em suas TVs, rádios, sites e perfis nas redes sociais, e de uma quantidade formidável de dados sobre os hábitos dos capixabas, a Rede Gazeta vai caminhar firmemente por esta direção. "Ser relevante para o Espírito Santo e para o capixaba foi, é e continuará sendo a nossa grande premissa. Todo o nosso planejamento estratégico parte deste compromisso que temos com o Espírito Santo e do conhecimento que temos do capixaba e do Estado. Vamos seguir firmes com a publicidade tradicional, acreditamos muito na força dela e na nossa audiência de milhões de capixabas diariamente nas nossas mais diversas plataformas, mas vamos entregar soluções cada vez mais customizadas, que observam as mais diversas plataformas. É possível, na Gazeta, atender o cliente que quer uma audiência de milhões e também o que quer um público mais restrito e definido", explicou Marcello Moraes, CEO da Rede Gazeta.

A estratégia passa por turbinar o calendário e o portfólio de eventos do grupo, que conta com marcas como Pedra Azul Summit, Diálogos.ag, EducarES, Fest Gastronomia, Taça das Comunidades, Atitude Sustentável, Talk Imóveis e outros, e por avançar em novos territórios. No final de agosto, Rede Gazeta e Eletromidia, líder em mídia out-of-home (OOH) no Brasil, anunciaram uma parceria no Espírito Santo. Assim, os clientes, além dos veículos já conhecidos, poderão fechar contratos para expor suas marcas por ruas, avenidas e demais equipamentos urbanos do Estado.

"Isso é interessante porque a Eletromidia é do Grupo Globo, que é parceiro nosso desde 1976, quando a TV foi inaugurada. A Eletromidia faz parte de um projeto maior, que está na nossa estratégia, de aumentar, para além da televisão, a nossa parceria com a Globo, que é o maior grupo de mídia do Brasil e que investe pesado nos mais variados projetos. Vamos entregar mais soluções para o cliente, diversificar, dar mais força ao nosso negócio e honrar o nosso legado. A nossa essência está mantida, mesmo tocando o negócio de formas diferentes", assinalou Moraes.

Café vai na mesma linha. "Os nossos valores centrais não mudam: credibilidade, respeito e Jornalismo de qualidade. Vamos seguir debatendo, com seriedade, os temas relevantes para a sociedade capixaba. Faremos isso com o Jornalismo e também com os eventos, que, em dadas situações, se conectam. A Rede Gazeta sempre foi pioneira em propor assuntos que depois acabaram entrando na pauta da sociedade capixaba. Falo de meio ambiente, segurança, contas públicas, situação dos presídios e por aí vai. Vamos fortalecer tudo isso, estamos cada vez mais abertos para parcerias e vamos ampliar os negócios, mas, importante destacar, sempre estaremos conectados à nossa essência, que é a grande responsável por nos trazer até aqui. Ninguém chega aos 98 anos de grupo empresarial sem valores muito sólidos. A Rede Gazeta tem e seguirá tendo".

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Abdo Filho

Abdo Filho Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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