Gestora capixaba lança fundo imobiliário na Bolsa de Valores

A VGR Asset, gestora da capixaba Valor Investimentos, lançou, nesta quinta-feira (10), o seu primeiro fundo negociado na B3, ou seja, em mercado aberto. Trata-se do fundo imobiliário VGRH11, colocado de pé em parceria com a Hedge Investments, das maiores gestoras independentes do Brasil, fundada, em 2015, por André Freitas, um dos responsáveis pela estruturação da área de investimentos imobiliários na Hedging-Griffo (que hoje faz parte do UBS).



O VGRH11, focado na negociação de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) dos mais diversos emissores, começa os trabalhos com um patrimônio de quase R$ 60 milhões. A grande maioria dos investidores, por ora, é capixaba. "É um passo importante para a nossa empresa, afinal, montamos parceria com uma gestora forte no mercado, que é a Hedge, estamos diversificando a nossa atividade, ampliando a gestora e fortalecendo a Valor como um todo", explicou Rodrigo Zanol, sócio da VGR Asset.



Segundo Zanol, o objetivo, em princípio, é ampliar o VGRH11. Mais para frente, a ideia é analisar aportes diretos em empreendimentos e se aproximar do mercado imobiliário do Espírito Santo. "Começamos com quase R$ 60 milhões e faremos novas captações. Este é o chamado 'fundo de papel', já que negocia fundamentalmente CRIs, mas avaliamos, mais para frente, criar fundos com aportes diretos em empreendimentos. Além disso, queremos nos aproximar do mercado imobiliário do Espírito Santo, abrindo o mercado de capitais para a indústria local. Faremos tudo com muita calma e cuidado, da maneira como sabemos trabalhar".



Fundada em 2002, a Valor Investimentos possui R$ 17 bilhões sob gestão e mais de 30 mil clientes. Grande parte disso está no Espírito Santo.