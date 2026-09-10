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Abdo Filho

Gestora capixaba lança fundo imobiliário na Bolsa de Valores

A VGR Asset, gestora da capixaba Valor Investimentos, lançou, nesta quinta-feira (10), o seu primeiro fundo negociado na B3

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 16:37

Públicado em 

10 set 2026 às 16:37
Abdo Filho

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Prédios
Prédios em Vila Velha: o maior mercado imobiliário do Espírito Santo Carlos Alberto Silva

A VGR Asset, gestora da capixaba Valor Investimentos, lançou, nesta quinta-feira (10), o seu primeiro fundo negociado na B3, ou seja, em mercado aberto. Trata-se do fundo imobiliário VGRH11, colocado de pé em parceria com a Hedge Investments, das maiores gestoras independentes do Brasil, fundada, em 2015, por André Freitas, um dos responsáveis pela estruturação da área de investimentos imobiliários na Hedging-Griffo (que hoje faz parte do UBS).

O VGRH11, focado na negociação de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) dos mais diversos emissores, começa os trabalhos com um patrimônio de quase R$ 60 milhões. A grande maioria dos investidores, por ora, é capixaba. "É um passo importante para a nossa empresa, afinal, montamos parceria com uma gestora forte no mercado, que é a Hedge, estamos diversificando a nossa atividade, ampliando a gestora e fortalecendo a Valor como um todo", explicou Rodrigo Zanol, sócio da VGR Asset.

Segundo Zanol, o objetivo, em princípio, é ampliar o VGRH11. Mais para frente, a ideia é analisar aportes diretos em empreendimentos e se aproximar do mercado imobiliário do Espírito Santo. "Começamos com quase R$ 60 milhões e faremos novas captações. Este é o chamado 'fundo de papel', já que negocia fundamentalmente CRIs, mas avaliamos, mais para frente, criar fundos com aportes diretos em empreendimentos. Além disso, queremos nos aproximar do mercado imobiliário do Espírito Santo, abrindo o mercado de capitais para a indústria local. Faremos tudo com muita calma e cuidado, da maneira como sabemos trabalhar".

Fundada em 2002, a Valor Investimentos possui R$ 17 bilhões sob gestão e mais de 30 mil clientes. Grande parte disso está no Espírito Santo.  

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A VGR Asset, gestora da Valor Investimentos, lançou um fundo imobiliário negociado na Bolsa de Valores Divulgação/VGR

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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