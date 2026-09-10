Divórcio e partilha de bens: entenda o que pode ficar fora da divisão

Por isso, a análise da origem dos recursos, da data de aquisição e do regime de bens é fundamental para definir o que efetivamente será partilhado. É importante observar a origem e a evolução do patrimônio . Na comunhão parcial, podem ser comunicados os frutos percebidos durante a união e a evolução patrimonial correspondente, além de ser possível recorrer à sobrepartilha para bens que tenham sido sonegados ou que eram desconhecidos no momento da partilha.